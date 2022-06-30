LGS kapsamındaki merkezi liselere yönelik tercih işlemleri 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek Türkiye genelinde LGS kapsamındaki merkezi sınav puanına göre 2 bin 323 liseye 192 bin 962 öğrenci yerleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı.

Görme yetersizliği olan öğrenciler için "sesli betimleme" ile de düzenlenerek erişime sunulan 2022 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Kılavuza göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

LGS kapsamındaki lise tercihleri 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Yerleştirme sonuçları, 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Merkezi sınav puanına göre yerleştirme

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre kontenjan dahilinde yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezi Sınav Puanının eşitliği halinde, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul seçebilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

Sınava girmeyenler iki grupta tercih yapabilecek

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

Nakiller iki dönem sürecek

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.