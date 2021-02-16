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fakülteleri için başarı sıralaması...

Yayınlanma Tarihi: 16.02.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 11:47
Hukuk fakülteleri için başarı sıralaması...

fakültesini isteyen öğrencileri 2022'den itibaren zor bir sınav bekliyor. , 2022- yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti. 2021 yılında ise başarı sıralaması şartı 125 bin olarak kalacak.

, 2022- yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti. Üniversite Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere hukuk fakültelerinin başarı sıralamasının 125 binden 100 bine yükseltildiği belirtildi.

Hukuk fakültelerinde başarı sıralaması şartı değişti. Üniversite sınavında hukuk fakülteleri için istenen başarı sıralaması 125 binden 100 bine yükseltildi. Avukat, ve olmak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilen hukuk fakültelerini kazanmak artık daha zor bir hale geldi. Öğrenciler üniversite sınavında zor bir süreç bekliyor. () puanından öğrenci olan hukuk fakültelerinin başarı sıralaması 125 binden 100 bine yükseltildi.

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Etiketler Hukuk Fakültesi eşit ağırlık YÖK savcı hakim Hukuk TM YKS AYT

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