Hukuk fakültesini isteyen öğrencileri 2022'den itibaren zor bir sınav bekliyor. YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti. 2021 yılında ise başarı sıralaması şartı 125 bin olarak kalacak.

YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti. Üniversite Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere hukuk fakültelerinin başarı sıralamasının 125 binden 100 bine yükseltildiği belirtildi.

Hukuk fakültelerinde başarı sıralaması şartı değişti. Üniversite sınavında hukuk fakülteleri için istenen başarı sıralaması 125 binden 100 bine yükseltildi. Avukat, savcı ve hakim olmak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilen hukuk fakültelerini kazanmak artık daha zor bir hale geldi. Öğrenciler üniversite sınavında zor bir süreç bekliyor. Eşit ağırlık (TM) puanından öğrenci olan hukuk fakültelerinin başarı sıralaması 125 binden 100 bine yükseltildi.