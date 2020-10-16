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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 'e kadar uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 16.10.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:14
Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı

, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Cuma gününe kadar devam edecek.

(AÜ), , iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, kayıt yenileme tarihleri içinde kontrol etmeleri gerekiyor.

Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitim veren 5 yüksekokul SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE EĞİTİM VEREN 5 YÜKSEKOKUL

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Etiketler açıköğretim anadolu üniversitesi 23 Ekim

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