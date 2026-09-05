Yenilenerek yürümek

Âlemdeki mükemmel denge ve düzen; yaratılıp bırakılmış statik bir yapıdan ibaret değildir. Her an kendini yenileyen muazzam bir dinamizm hali içindedir.

Tüm varlıklar, bu sisteme göre yaşar. Gece her gün yeniden gelir, güneş her gün yeniden doğar, ölüm ve dirim sürekli birbirini kovalar.

Ağaçlar her bahar yeniden çiçek açar, her yaz yeniden meyve verirler. Kuşlar zaman zaman yer değiştirir, mevsim şartlarına göre kendileri için uygun olan bölgelere gidip gelirler.

Bitkilerin bile yenilenme süreçleri var. İlkbaharda canlanıp yeşeriyor, son baharda sararıp soluyorlar.

Her gün, her an, herkes için; yeni bir imkan, yeni bir fırsattır. Duyarsız davrananlar kaybeder, iyi değerlendirenler kazanır.

Dere akarken testisini dolduranların suyu bol olur. Tembellik edip geç kalanların; tez zamanda dili, damağı kurur.

Değişmek, gelişmek, değişime ve gelişime ayak uydurarak devam etmek; kişisel, kurumsal, toplumsal hayatımızın temel ihtiyaçlarından biridir. Hayat yolculuğu, bisiklete binmeye benzer; düşmemek için, sürekli pedal çevirmek gerekir.

Allah (cc), Rahman suresi ayet 29'da bu dinamizme işaret ediyor. "Her an yeni bir işte ve yeni şeyler yaratma hali içinde olduğunu" belirtiyor.

O'nun elçisi Hz. Muhammed (sav) ise; "iki günü bir olanın zararda olacağını" hatırlatıyor. Bugün dünden, yarın bu günden daha iyi olmanın gereğine, önemine vurgu yapıyor.

Bizim meşhur bir atasözümüz var. Eskiler; "durgun suyun kirleneceğini, akan suyun temizleneceğini" söylüyorlar.

Yenilenerek yürümek, Mevlana'nın da gündemine girmiş. Veciz bir ifadeyle; "Dün, dünde kaldı cancağızım. Bugün, yeni şeyler söylemek lazım" demiş.

O'nun manevi rehberi Şems-i Tebrizî'ye göre: "Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur". Arkasından, yeni bir başlangıç gelir; "Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur".

İngiliz devlet ve siyaset adamı Oliwer Cromwell; iyi olanların iyi kalmalarının da daha iyi olma çabasına bağlı olduğunu söylüyor. "Daha iyi olmaya çalışmayanlar, iyi olarak de kalamazlar" diyor.

Dünyaca meşhur Amerikalı yazar Marlo Morgan'a göre; "Yenilikler, ancak onlar için yer açtığımız zaman hayatımıza girebilirler". Bir başka ifadeyle; yeni, farklı iyi, güzel şeyleri arayanlar bulabilirler.

Alman bilim, sanat, siyaset adamı Goethe; "Her an kendimizi yenilemeli, değiştirmeli, geliştirmeliyiz" demiş. Bunu yapmazsak, giderek "katılaşacağımızı" söylemiş.

Eski Yunan filozofu ve Batı felsefesinin kurucusu Sokrates'e göre; "Birşeyleri değiştirmek isteyen, önce kendisinden başlamalıdır". Yenilenmenin ilk adımı bu olmalıdır.

Ünlü Rus yazar Dostoyevski; "hayata yeniden başlamayı" hayal etmiş. O zaman, onu daha iyi değerlendirebilmek için; "saniyelerin bile nabzını tutacağını" belirtmiş.

Meşhur İtalyan din adamı Saint Francis of Assisi'nin; "İşlerinizi yapmaya gerekli olanla başlayın, mümkün olanla devam edin" şeklinde bir tavsiyesi var. Bunu yapanlar; "Bir de bakmışlar ki, imkansızı başarmışlar".

Amerikan edebiyatının en önemli mizahçılarından, romancılarından, eleştirmenlerinden biri olan Mark Twain; "insanların yıllar sonra yaptıkları yüzünden değil, yapmadıkları yüzünden pişman olacaklarını" söylüyor. Bu noktadan hareketle; "Güvenli limanlarınızdan çıkıp denizlere açılın. Rüzgarları arkanıza alıp yeni hedeflere ulaşın" diyor.

Bir de usul tavsiyesi var. İlerlemenin sırrını başlamaya, başlamanın sırrını da bir seferde yapılması zor olan işleri üstesinden gelinebilecek küçük parçalara ayırmaya bağlar.

İsviçreli teolog Carl Bard'ın ifadesiyle; "Kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz ama bugün başlayıp yeni bir son yazabilir". Kendi fırçası ve boyası ile kendi tuvalinde, yarının resmini farklı bir şekilde çizebilir.

Tebdil-i mekanda ferahlık vardır. Sosyal, kültürel, fiziki çevre değişikliği; insanın aklını, ruhunu, bedenini rahatlatır.

Yeni şeyler öğrenmek ve yapmak; hücrelerimizi, dokularımızı, organlarımızı yeniler. Onlar da bizim yöneldiğimiz hedeflere yönelirler.

Yenilenerek yürümeye, buradan başlamış olabiliriz. Yapmakta olduğumuz şeyleri yeni bir şekilde, daha iyi, daha güzel yapmaya; ayrıca, yeni şeyler düşünüp yapmaya odaklanabiliriz.

O zaman; kişisel, kurumsal, toplumsal hayatımız daha iyi olur. Gönül hanemizde, mükellef bir huzur, güven sofrası kurulur.

Yeni yollar açarız, arkamızdan gelirler. Yeni şeyler yaparız, bizi örnek alırlar.

Kendi iyi işlerimizle birlikte, vesile olduklarımızın da sevabını alırız. Yeni zamanlarda yazılmış yeni hikayelerin, romanların kahramanları oluruz.

Zekeriya Erdim

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