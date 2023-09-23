Mucizevi gıda: Ceviz

Cevizin sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik yeni yapılan araştırmalar değişik yararlarını ortaya koyuyor.

Kalbe faydalı

Yeni bir çalışma, günde bir avuç ceviz yemenin, kan basıncınızı düşürebileceğini, kilo alımını azaltabileceğini ve buna bağlı olarak diyabet ve kalp hastalığı riskini küçültebileceğini ortaya koydu. ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, 25 yılı aşkın bir süredir 3.300 kişinin diyetlerini izledikten sonra cevizin mucizevi faydalarını ortaya çıkardılar.

Daily Mail'in haberine göre ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş. Yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyorlar. Araştırma sonucunda cevizin sağlıklı zayıflattığı, yüksek tansiyonu düşürdüğü, kötü kolesterolü giderdiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gösterildi. Ayrıca kalp krizi ve felç geçirmeyi de önleyici etkisi var.

Ruhsal sağlığa faydaları inanılmaz

Yeni yapılan bir epidemiyoloji çalışmasına göre ise ceviz tüketimi sayesinde Amerikalı yetişkinler arasında depresyon belirtilerinin daha az görüldüğü ortaya koyuldu. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ceviz tüketiminin depresyon üzerine etkileri araştırıldı. Araştırma sonucuna göre ceviz tüketimi sayesinde Amerikalı yetişkinler arasında depresyon belirtileri daha az ve daha düşük sıklıkta görülüyor. Çalışmaya katılanların depresyon durumlarını değerlendiren araştırmacılar, hiçbir kabuklu kuru yemiş tüketmeyenlere kıyasla ceviz tüketenlerin depresyon skorlarının yüzde 26, diğer kabuklu kuru yemişleri tüketenlerin skorlarının ise yüzde 8 daha düşük çıktığını tespit etti.

Araştırmacılar, ABD nüfusunda büyük bir örneklemin incelendiği Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması Anketinde (National Health and Nutrition Examination Survey) yer alan verileri incelendiği belirtildi. 26 binden fazla Amerikalı yetişkine bir ile iki günlük süre içerisinde tükettikleri besinler ile birlikte son iki haftada yaşadıkları depresyon belirtileri soruldu. Geniş kabul gören bir anket formunun kullanıldığı bu araştırmada, katılımcılar bir şeyleri yapmaya daha az istekli olma, uyumada güçlük veya çok fazla uyuma, yorgun hissetme veya enerjinin düşük olması ve bir şeyler yaparken konsantrasyon güçlüğü çekme gibi faktörleri ne kadar sıklıkla yaşadıklarını sıraya koydular. Anket sonuçlarına göre, ceviz tüketen katılımcılar faaliyetlere daha fazla ilgi duyuyorlar, daha yüksek enerji seviyelerine sahip oluyorlar, daha az umutsuz hissediyorlar, konsantrasyonları daha iyi ve daha fazla iyimserler.

Mucizevi besin

Hiç cevizi ibret nazarıyla incelediniz mi? Atalarımız ceviz içinin koruyucu sert bir kabukla sarmalanmış olduğunu gözlemlemişlerdi; tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatası ile örtülmesi gibi. Ayrıca bir cevizin kabuğunu kırdığımızda kabuğun içindeki ceviz içinin, iki eşit parça halinde olduğunu görürüz; tıpkı insan beyninin iki yarımküreden oluşması gibi. Cevizi, kabuğundan ayırarak incelediğimizde beyinle olan benzerliği artar:

- Ceviz iki eşit ve simetrik parçadan oluşur. Beyin ise sağ ve sol loptan.

- Ceviz sert ve koruyucu bir kabuk ile çevrilidir, beyin ise sert ve koruyucu bir kafatası ile.

- Ceviz de beyin de kıvrımlarla kaplanmıştır.

- Ceviz yaklaşık yüzde 67-68 oranında faydalı yağ içerir, beyin ise yaklaşık yüzde 67-68 oranında yapısal yağ içerir. Beyin, fonksiyonlarını sürdürebilmek için besinlerde bulunan faydalı yağlara ihtiyaç duyar. Ceviz yağı da beynimiz için çok yararlıdır.

Ceviz ağacı dayanıklı

Ceviz ağacının özelliği ise çok sayıda hastalık ve sürüngen tarafından saldırıya uğramasına rağmen hepsine göğüs gerecek kadar güçlü kuvvetli olması. Ceviz ağacının dış kabuğunun kalın olması ve cevizin iç kabuğunda juglon adı verilen zehirli bir bileşik bulunması sayesinde parazitlerin cevizin içine ulaşabilmesi mümkün olmuyor. Kısacası ceviz ağacını çok güçlü ve sağlam, tohumları kalın bir dış kabuk koruyor. Bunun da bir amacı var. Ağaçta asıl değerli şeyi, yani yaşamı ve üreyerek hayatın sürekliliğini sağlama gücünü korumak için…

Cevizin faydaları

Bugün ceviz, en yararlı on besin maddesi listesinde yer alıyor. Çünkü beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, aynı zamanda hiperaktivite, depresyon ve hatta otizmle başa çıkmaya yardım eden omega – 3 yağlarını içerdiğini biliyoruz. Bedenimiz omega -3'ün kendisini üretmediği için de, ihtiyacımızı ceviz benzeri besin kaynaklarından sağlamamız gerekiyor.

Badem, fındık, fıstık ve ceviz arasında beyni besleyen omega-3 yağlarına en fazla ceviz sahiptir. Cevizin bir başka ayırt edici özelliği ise, omega-3 yağları ve alfadinoleik asidi (ALA) birlikte barındırıyor olmasıdır ki bu da cevizi, balık dışında bu gerekli yağları içeren çok az sayıdaki besin kaynağından biri haline getirir. Omega-3 ise kalp hastalıklarını, felci, diyabeti, hipertansiyonu ve klinik depresyonu önlüyor.

Dahası da var; araştırmalar, cevizin kalbe de iyi geldiğini gösteriyor. Ceviz; tamamı kalp hastalıklarıyla mücadelede etkili olan yağ asitleri, besleyici gıdalar biyoaktif bileşikler, fistosterol ve folik asidi yüklü miktarda ihtiva ediyor. Cevizde aynı zamanda, yüksek tansiyona iyi gelen bir amino asit olan L- arginin ve yine aterosklerotik lezyonlarda kayda değer bir azalma sağlayan ellagik asit de yüksek oranda bulunuyor. Üstelik ceviz yağı kolesterol içermiyor ve yeni damar plaklarının oluşumunun azaltarak damar sertliğini önlüyor. Bu kadar besleyici ve iyileştirici yağın küçücük bir kabuğun içine sağabilmesi ise insanı gerçekten hayrete düşürüyor.

Cevizin başka yararları

* Ceviz kanserden koruma sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Safra taşı oluşmasını engeller.

* Cevizdeki melatonin, beyin tarafından salgılanan melatoninin insan vücudun kullanıma hazır formunu içerir. Melatonin, gece çalışan, zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor.

* Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebiliyor. Yine ceviz, manganez ve bakır bulundurur.

* Ceviz beyin için gerekli gümüş iyonlarını da içerir. Antibakteriyel özelliği olan gümüş iyonları beyin sağlığının koruyucusundur. Ceviz, beynin ihtiyacı olan gümüş iyonlarını ihtiva eden tek meyvesidir.

* Yine ceviz tokluk hissi vererek fazla yemeyi engelliyor ve ekmeğe ihtiyaç duyulmasının önüne geçiyor.

* İçerdiği melatonin sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

Beyin dostu

Ceviz sadece ileri yaştaki bireyler için değil gelişme çağındaki çocuklar için tüketimi gerekli bir meyvedir. Zihin açıcı, dikkat toplayıcı özelliği sebebiyle öğrencilerin kullanması gerekir. Çünkü ceviz kavrama ve anlamayı geliştirir.

Tüm bunların yanı sıra beyin sağlığını destekleyen ceviz, hafıza ve bilişsel işlevlerin korunmasına da katkı sağlamaktadır. İçinde bulunan bol antioksidan ile cilt sağlığı içinde son derece önemlidir.

Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda gerçek bir süper gıda olan Rabbimizin bu mucizevi nimetinden yararlanalım ve O'na şükürlerimizi sunalım.

Prof. Dr. Sefa Saygılı