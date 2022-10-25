"Darwincilerin büyük bir iştahla sarıldıkları Kocaayak'ın görülmesi olayının bir sahtekârlık olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Darwin taraftarları teorilerini ispatlayacak (!) Kocaayak'ı halâ bekliyorlar." Roger Patterson

Bigfoot yani Kocaayak'ın birçok defa görüldüğü iddia edilmiş, ancak bir türlü ispatlanamamıştır. Kocaayak iddiaya göre; insanla maymun arasında bir yaratığı simgelemektedir ve böylelikle evrim teorisine bir ispattır.

Darwinizmin bir türlü izah edemediği konuların başında maymundan insana nasıl sıçrandığı gelmektedir. Maymunla insan arası bazı yaratıkların olması gerektiği ve bunların niçin yeryüzünde bulunmadığı evrimcileri kara kara düşündürmektedir.





1967 yılında Darwincilerin yüzü güldü. Çünkü insan-maymun arası bir canlı ABD'de Bluff Creek'de görülmüştü. Üstelik görülmekle kalmamış filme de alınmıştı. Rodger Patterson ve arkadaşları atla giderlerken uzun tüylü insana benzer yaratıkla karşılaştıklarını söylemişlerdi.

Patterson olayı şöyle anlatmıştı: "Ormanda kocaayak arıyorduk. Karşımızda aniden bir çayın yanına çömelmiş bir dişi kocaayak çıktı. Ürken atlarımız şaha kalktılar. Kamerayı kaptığım gibi attan aşağı atladım. Kaçan yaratığın arkasından film çekerek koşmaya başladım. Kocaayak ağaçların arkasından kaybolmadan önce döndü ve bize baktı. Ama filme almayı başarmıştım."

Film uzmanlar tarafından incelendi. Fotomontaj değildi. Heyecan arttı. Yaratık, insana göre çok daha uzun adımlar atarak yürüyordu. Yere biraz daha sert basıyordu. Üstelik ayak izleri 48-55 numara büyüklüğündeydi.

Darwinciler bu olay üzerine hemen yoruma başladılar. Artık insanın maymundan geldiği ispatlanmıştı. Bunu reddetmek gericilikti ve laikliğe karşı çıkmaktı.

Ama kısa süre önce bu iddiaya karşı çıkan bir delil ileri sürüldü. Bu yürüyüşü, antrenmanlı bir insan yapabilirdi. Bunun üzerine Patterson'un arkadaşı olan Harry Kembali, vicdanının sesine uydu ve iç rahatsızlığından dolayı hadiseyi açıkladı. Harry Kembali'ye göre, sahtekârlığı Patterson'la beraber yapmışlardı. Bir goril kostümü kiralamışlar ve içlerindeki en uzun boylu olanı Kocaayak rolü için eğitmişlerdi. Kamera ise özellikle titretilmiş ve objektifin netlik ayarı bozularak görüntü flulaştırılmıştı.

Hele 2008 yılında ise ABD'de iki profesyonel kocaayak avcısı efsanevi yaratığın cesedini bulduklarını açıkladı. Yapılan DNA testlerinde gerçek ortaya çıktı. Kocaayak cesedinin kauçuktan bir kostümden başka bir şey değildi. Evrimci sahtekârlar dünyayı böyle kandırmaya çalışmışlardı.

Hadisenin açığa çıkması üzerine Darwinciler bir kere daha başlarını eğmek zorunda kalmışlardı.

Aslında evrim teorisi böylesine sayısız sahtekârlık, hile, çarpıtma ve aldatılma ile ayakta tutulmaya çalışılıyor. Kocaayak yalanı da bunlardan biridir.

Prof. Dr. Sefa Saygılı

KAYNAKLAR

Bilinmeyen Dergisi. Kocaayağın İzinde. Cilt 1.

Uydurdukları yalanlarla tüm dünyayı kandırdılar. Mansetizmir. İnternet'ten