Alkollü içkiler, kadınlar ve cinsel suçlar

Günümüzde yetişkin Amerikalıların yüzde 70'i içki içmektedir. Tüketilen bu alkol miktarı, toplamda on altı şirketten oluşan 1,5 trilyon dolarlık bir endüstridir. Dünya genelinde bir yıl içinde, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre uyuşturucudan 450 bin kişi hayatını kaybederken, alkol yaklaşık 3 milyon 300 bin kişinin ölümüne sebep olur (bu ölümlerin 300 bini ABD'dedir).

2002'den 1012'ye kadar olan süreçte kadınlardaki alkol bağımlılığı yüzde 84 artmıştır. Diğer bir deyişle, alkol bağımlılığı, ikiye katlanmıştır.

Hindistan'da 1961'de kişi başına alkol tüketimi 1 litreden azken; 2005-2016 arasında 2,4 litreden 5,7 litreye çıkarak iki kattan fazla artış gösterdi.

Alkol üreticileri; kadınları, çocukları ve gelişmekte olan ülke vatandaşlarını potansiyel alkol içicisi olarak görür. Onları alkole alıştırmak için stratejiler geliştirir ve uygularlar.

Bu kadar çok kullanılan ve giderek de yaygınlaşan alkolün hiçbir zaman hiçbir faydası yoktur. İçenler kontrolün kendilerinde olduğunu zannederler ama bir türlü kendilerine hâkim olamaz, yine tüketirler.

Alkol almak bedensel ve ruhsal rahatsızlıklar yanında pek çok sosyal problemlere de yol açmaktadır. Meselâ İngiltere'de;

*Tüm şiddet içeren suçların % 44'üne

*Aile içi şiddetin % 42'sine

*Hafta sonu tatili öncesi (cumayı cumartesiye bağlayan) geceleri trafik kazalarındaki ölümlerin % 80'ine

*Cinayetlerin % 20'sine alkollü içki kullanımı sebep olmaktadır.

Taciz, tecavüz, çocukları suiistimal gibi kurbanın psikolojisinde ağır travma ve büyük izler bırakan facialarda da alkol en başta gelen sorumlu durumundadır.

Özellikle sevgili tecavüzlerinde kullanılan bir numaralı uyuşturucu alkoldür. ABD'deki cinsel saldırıların yaklaşık olarak yarısında alkollü içecekler; gerek fail gerekse kurban tarafından veya her ikisi tarafından tüketilmiştir. Ayrıca tahminlere göre üniversite kampüslerinde meydana gelen tecavüz suçlarının yüzde 90'ı, alkollü iken işlenmiştir. Yetkili makamlara bildirilen arkadaş şiddeti vakalarının üçte ikisi ve genel kapsamlı şiddet suçlarının yüzde 40'ı alkolle bağlantılıdır. On sekiz yaşından önce içki içmeye başlayan kadınların fiziksel saldırıya uğrama tehlikesi sekiz kat fazlayken, cinsel saldırıya veya tacize uğrayanların yüzde 50'sinden fazlasının içki âlemi yapmaya daha fazla eğilim gösterdiği belirlenmiştir.

Alkol, dünya çapında her yıl 3 milyondan fazla kişinin ölmesine sebep olduğunu söylemiştik. İçen her kim olursa olsun veya hangi miktarda içerse içsin, durumu eskisinden beter olmaktadır. Çünkü alkollüyken kavrama, karar verme, akıl yürütme, tepki verme süresi, hafıza, ses gibi tehlikelerden korunma ve vücudun savunma sistemi zarar görmektedir. Alkol bu yönleriyle kişisel faaliyetlerinin, hareket gücünün, canlılığın ve öz değerlerin altını oymaktadır.

Kısacası feministlerin zannettiği gibi alkol kullanmak kadınlara güç kazandırmamakta ve onları özgürleştirmemektedir. Aksine tüketilen miktarı ne kadar olursa olsun gelişip ilerlemelerini engellemektedir.

Bu gerçeğe rağmen kadınlar, ABD'de tarihte olmadığı kadar çok içmektedir. 2002'den 2012'ye kadar olan süreçte kadınlardaki alkol bağımlılığı, ikiye katlanmıştır. Her 10 yetişkin kadından biri, yakın gelecekte alkol yüzünden hayatını kaybedecektir. 2007-2017 arasında alkol sebebiyle ölen kadınların sayısı, yüzde 67 artarken bu oran erkeklerde yüzde 29'du.

Alkolün cinselliğe verdiği zararlara gelince;

*Alkol cinsel gücü ve iktidarı zayıflatır.

*Ancak beyin korteksini uyuşturduğu için kişinin davranışları üzerindeki kontrolünü azalttığından rasgele ve sonrasında pişman olabileceği cinsel girişimlere sebep olur.

*Seks yeterince zevk almadan ve farkında olmadan gerçekleşir.

*Sonrasında hayal kırıklığı, pişmanlıklar ve moral bozukluğu ortaya çıkar.

*Kilo aldırdığı için alkol kullanma beden imajına da zarar verir, bu durum da kendine güvenin azalması demektir.

*İçkili gecenin ardından berbat bir şekilde kalkılır. Odanın dağınıklığına ortaya dağılan içki ve kusmuk eşlik edebilir. Uyku yüzeyseldir ve tatmin edici olmadığından ertesi gün sersem ve uyuşuk bir şekilde geçirilir.

Evet, alkolün zararları saymakla bitmez. Bu zararlardan korunmak onu hiç kullanmamaktan geçmektedir. Zaten alkolün keyif verdiği de doğru değildir, sanal bir zevktir.