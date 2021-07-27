Prof. Ahmet Saltık ve saçmalamaları

Sol bir TV kanalında programa çıkan halk sağlığı Prof. Ahmet Saltık (kendisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemşerisidir) Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı hakkında ileri geri konuşmuş. Canlı yayında bir psikiyatri uzmanı gibi ahkâm kesmiş, o kadar çok yanlış şey söylemiş ki açıklamalarının neresini düzelteceğimi bilemiyorum. Bu haberi de sonradan nerede Cumhurbaşkanımıza şaşı bakan internet sitesi ve muhalif medya varsa hemen iktibas etmişler. Bu da tabi onların içinde bulundukları çıkmazı ve kötü niyeti gözler önüne sermiş.

Saltık açıklamasında, Erdoğan'ın hastalığının kimi hekimlere göre epilepsi olduğunu öne sürmüş. Epilepsi iddiasının yalanlanmadığını söyleyen Saltık, "Erdoğan'ın zaman ve mekân oryantasyonunu, yönelimini yitirdiğini görüyoruz. Bir de yakın geçmişte bir meslektaşımız Erdoğan'ın narsisistik kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti." diye konuşmuş.

Bir defa Cumhurbaşkanımızın yoğun mesai içerisinde olduğu, sürekli çalıştığı ve olağanüstü faaliyette bulunduğu göz önüne alınırsa uykusuzluk ve yorgunluk çekmesi her halde olağan kabul edilmelidir. O da artık yaşı 70'e yaklaşmış bir insandır. Bu yüzden çıktığı sayısız programlardan birinde hafifçe ve kısa süreli uyuklaması gayet insani bir reflekstir ve normaldir. Ancak bunu hemen bir hastalıkla tarif etmek hem iftiradır hem de doğru olsa bile tıp ahlakına, etiğe sığmayan çirkin yakıştırmadır.

Zaten TV görüntüsü ile teşhis koymak bir hekime yakışmaz. Diyelim teşhis koydunuz bunu kamuoyuna açıklamak bir başka vahim yanlıştır ve sorumsuzluktur. Hele bu devletimizin bir numaralı kişisi ise yanlışın boyutları daha da büyüyecektir.

Ayrıca Prof. Ahmet Saltık narsist kişilik bozukluğunu ve belirtilerini belli ki bilmemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sıfatı yakıştırmak tamamen bir cehalet örneğidir. Sayın Erdoğan'ı tanıyan ve yıllardır takip eden biri olarak narsist kişilik bozukluğunun hiçbir özelliğini taşımadığını söyleyebilirim. Defalarca seçim kazanmıştır ve iktidarının en güçlü dönemini yaşamaktadır. Buna rağmen seçim meydanına çıkıp "ben bu milletin hizmetkârıyım" diyebilmektedir. Bu kadar uzun süre iktidarda kalıp mütevazi kişiliğini koruyabilen, halktan kopmayıp halkı ile empati kurabilen ve onlarla birlikte ağlayabilen çok az lider vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu, kararlılığını, darbecilerden paralel devlet yapısına kadar her türden tehdidin üzerine korkusuzca gidişini narsist kişilik bozukluğu zannedecek kadar bu konudan uzaktır.

Yani nereden bakarsanız bakın yanlış ve çirkin bir durumla karşı karşıyayız. Bunu yayınlayan, sitelerine alan gazete ve diğer medya kuruluşlarını bir hekim olarak kınıyorum.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıklıdır ve tüm gücüyle ülkemiz, milletimiz ve dünya mazlumları için yoğun gayret içindedir.

Kendisine uzun, hayırlı ve sağlıklı ömür diliyoruz.

Dr. Saltık'ın dalı olmadığı bir tıp dalında ahkâm kesmesi vahim yanlıştır. Yine başkalarının hastalığı olsa bile bunu açıklamak tıp ahlâkına ve etiğine de aykırıdır. Prof. Ahmet Saltık'a da tavsiyem şu: Agresif kişiliği, kendini beğenmiş tavırları, yorgunluk halini epileptik nöbet diye değerlendirmesi nedeni ile bence psikiyatri ihtisası yapmış bir hekimden mutlaka yardım alması gerekir.

Prof. Dr. Sefa Saygılı