Evlatlarıyla ilgilenen babalar da kazançlı!

Bir babalar günü daha geçti.

Babalar çocukları üstüne daha çok düşsün ve onlarla ilgilensin denildiğinde kazanan yalnızca çocuklar olmayacaktır. Aslında babaların çocuklarına daha fazla vakit ayırmaları halinde onların da kazanç hanelerine birçok şey katılacaktır. İşte sayısız faydalardan bazıları:

• Babanın katı ve yabani hisleri uysallaşır. Çocukla ilgilenme ve kurulan iletişim babayı rahatlatır.

• Hayat baba için daha anlamlı hale gelir. Baba çocuğuyla gurur duyar, bu da ona ölçüsüz bir haz verir.

• Babanın kendine güven duygusu artar. Bir şeyler yapma, ortaya çıkarma arzusu doğar.

• Babanın şefkat, hoşgörü, sabır, sevgi ve cömertlik gibi duyguları gelişir. Hayata daha sıcak bakar.

• Baba, sevgi açlığını çocuğuyla ilgilenerek giderir. Birçok erkek ilgisizlik yüzünden kararan çocukluk yıllarının acısını, kendi çocuklarına ilgi göstererek önemli ölçüde azaltır. Çocuğunu koruyarak içinden gelen acıları hafifletmeye çalışır.

Bir baba aynen şöyle demişti: "Babalık müthiş bir hadise. İçimden zapt edilmesi zor hazlar ve tatlı hisler fışkırıyor sanki. Başkalarının da bana takdirle baktığını hissediyorum. Üstelik aile bütünlüğünün çocukla sağlandığını, yani şimdi tam bir aile olduğumuzu fark ediyorum."

Yine kişinin baba olması kendi babasının değerini daha iyi anlamasına ve onunla daha iyi ilişkiler kurmasına sebep olur; çünkü babalığın ne demek olduğunu anlayarak babasını daha çok sevecektir. Babasının yaptığı fedakârlıklar ve onunla olan iyi hâtıralar gözünde canlanacaktır.

Ayrıca baba çocuklarıyla ilgilendiğinde israf, kumar, kötü alışkanlıklar gibi olumsuzlukları azalacak; onlar için tasarrufa, evde daha çok vakit geçirmeye dikkat edecektir.

Görüldüğü gibi babaların evlatlarıyla daha çok ilgilenmesi, onlarla daha çok ve daha kaliteli vakit geçirmesi sadece çocuklara değil babalara da yarar sağlar, onları geliştirir ve olgunlaştırır.

Bütün babaların günü kutlu olsun…

Prof. Dr. Sefa Saygılı