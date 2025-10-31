Siyasal Yahudilik

Siyonizm anakronik bir süreçtir. Netanyahu gibiler farklı düşünse de gerçekte Yahudilikten sapma bir harekettir. Yahudiliği siyasallaştırma amacı taşımaktadır. Nitekim Yahudi tarihçi Ilan Pappé, El-Meşhed Kanalına yaptığı konuşmada İsrail'in kuruluşunda anakronizmin önemli bir rol oynadığını ve tarihe sürece mutabık hareket etmediklerini ifade ediyor. Tarihten bir sapma ve kayma hareketi olarak Yahudiliğin burada araç haline getirildiğini de hatırlatmaktadır. Avrupa'daki milli çalkantılar İsrail'i doğurmuştur. Siyonistlerin elinde Tevrat gibi dini nasların ve metinlerin siyasi nas ve metin haline getirildiğini söylüyor. Bu çok önemli bir noktadır. İsrail'i kuranlar kendilerinden menkul bir mazi ve ati üretmişlerdir. Kısaca dini metinlerin Siyonistlerin heva ve hevesine göre yeniden şekillendirildiğini kaydetmektedir. Güncelleme yaptıklarını ve Yahudi mirasını modernize ettiklerini haber vermektedir.

Buradan iki şey anlıyoruz. Yahudiler 20'inci yüzyılda bir devlet kurmuşlar lakin Yahudiliği siyasallaştırarak yeniden tahrif etmişlerdir. Yatağını bozmuşlardır. Siyasal bir Yahudilik üretmişlerdir. Bu Allah'ın muradı değil kendi muratlarıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de 'hablu'm minallahi ve hablu'm minessasi' ayetinde onların iki farklı dönemlerine işaret edilmektedir. Bu dönemlerinde iki farklı unsura dayandıkları ortaya konulmaktadır. Peygamberlik dönemi sürerken Allah'ın ipine dayanmaktadırlar. Sonra ise insanların ipine sarılmaktadırlar. Beşer eli veya ipi ise İngiltere ile ABD'den başkası değildir. Bu ip kesildiğinde ise sonları gelmiş olacaktır.

İkinci mesele ise doğu'da bir batı devleti kurmalarıdır. İsrail'i kuranlar dindar değillerdir sadece siyasi maksatları için dini kullanmışlardır. Dini daha ziyade kültürel zeminde değerlendirmişlerdir.

Avrupa devletlerinden Ortadoğu'da bir kopya üretmişlerdir. Ortadoğu'da batılı veya batı görünümlü belki de güdümlü bir devlet vücuda getirmişlerdir. Nitekim Yahudi asıllı tarihçi Ilan Pappé, 1970'li yıllara kadar İsrail'i yönetenler ve kuranların dindar olmadıklarını ve seküler olduklarını ifade etmektedir. Onlar Yahudiliği bu surette yenilemek ve modernize etmek istemişlerdir. Dindar gözükmek de istememişlerdir. Bununla birlikte onlar kutsal metinleri ve Kitab-ı Mukaddes'i projelerine basamak yapmak ve kullanmak istemişlerdir. Kitab-ı Mukaddesi (Bible) dini bir metin olarak değil de siyasi bir metin olarak görmüş ve okumuşlardır. Bu durumda laik ve seküler bir İsrail'in Avrupalıları ve Batılılar memnun edeceğini düşünmüşler ve onlar tarafından destekleneceklerini ummuşlardır. Nitekim süreçte öyle de olmuştur. Zamanla bu duruma yani hecin ve ikircikli hale dindar Yahudileri de ikna edebileceklerini düşünmüşlerdir. Büyük çapta bunu da başarmışlardır. Zamanla Batı'da anti semitik hareketler semitik hale geldiği gibi Yahudilik içinde anti Siyonist hareketler de Siyonist hale gelmiştir.

Başlangıçta Yahudi devleti, Yahudi akımlar arasında uzlaşma ve mukavele ile kurulmuştur. Laik bir zeminden Filistin'e yerleşimi ve orada koloniler kurmayı dini bir vecibe saymışlardır. Başlangıçtan beri bu devlet dini bir devlet kurmak isteyen dindar Yahudilerin devleti değildir. Gerçek manada bu devlet bir sömürgeleştirme veya kolonileştirme projesiydi. Şimdi ise Filistin sömürgecilik döneminden sömürgecilik sonrası döneme adım atıyor.

Siyonistler Avrupa'da istenmediklerine inanıyorlardı. Hatta Avrupa'da geleceklerinin tehlike altında olduğunu hissediyorlardı. Bu nedenle de Avrupa dışında bir Avrupa devleti inşa etmek istediler. Böylece Arapların ortasında İslam dünyasının merkezinde yarayışlı bir sömürgeci devlet kurdular. Avrupalı bir Yahudi devleti kurma uğrunda her türlü katliam ve soykırımı baştan beri uygun bir davranış olarak gördüler.

Yahudi tarihçi Ilan Pappé, muhtelif münasebetlerde yaptığı konuşmalarda İsrail'in sahte bir demokrasi ve sahte bir ahlak düzeni üzerine kurulu olduğunu söylemiştir. Yahudi olduğu halde Roger Garaudy gibi kitaplarında İsrail efsanesinden bahsetmiştir (Ten Myths About Israel : Pappe, Ilan). İsrail'in bugün geldiği aşama olarak uçurumun kenarında bulunduğunu öngörmektedir. İsrail'in son aşamasını yaşadığını dile getirmektedir. Kısaca ona göre Siyonist proje son günlerini yaşamaktadır. Toprağı bol olsun!

Mustafa Özcan

