Hazele takımı ya da tabansızlar

Arapça yayın yapan Sky News adlı kanalın yorumcularından veya programcılarından Frenk meşrep ya da batı fodulu İmadüddin Edip, Trump'a yüklenmiş ya da daha kibarcası kırılmş! Nedenini sormayın. Ne ben söyleyeyim ne siz duymuş olun! Nedeni Hamas'ı hala Gazze'den söküp atmakta isteksiz davranmasıymış. 68 bin kişi öldürdüler ve silahlarını da Trump' temin etti, yetmedi mi? Galiba bazı laik Araplar Bülent Akarcalı'nın dediği gibi daha insafsız! Daha doğrusu İmadüddin Edip ve kafadarları Trump'ın Hamas'ın icabına bakamadığa ve Gazze'den söküp atamadığına üzülüyorlar! Bunlara Türk tarihinde Mankurt deniliyor. İslam alemi yaklaşık 400 yıldan beri hizlan/hüzlan nöbeti geçiriyor, halini yaşıyor. Sorumluluk üstlenen devlet ricali tabansız çıkıyor. Tiryaki Hasan Paşa veya Cezzar Ahmet Paşa ya da Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi serdengeçtiler, aralarından yüz güldüren, göz dolduran kimseler tek tük çıkıyor. Üçüncü Mustafa Kırım ve civarında Rus mezalimi karşısında çaresiz kalışından dolayı hayıflanmakta ve yakınmaktadır. Bir dörtlüğünde yanık vaziyette şöyle seslenmektedir:

Yıkıluptur bu cihân sanma ki bizde düzele

Devleti çarh-ı deni verdi kamu mübtezele

Şimdi ebvab-ı saadette gezen hep hazele

İşimiz kaldı heman merhamet-i lemyezele

Bu tabansızlara ve gayretsizlere bahtsızlara, devletsizlere 'hazele' yani tabansızlar ve gayretsizler demektedir. Bu ifade bir hadisten mülhemdir. Hadiste 'la yedurruhum men hazelehum' yani onları yüzüstü bırakanlar muzaffer bölüğe zarar veremezler buyrulmaktadır. Üçüncü Mustafa'dan sonra da aynı yüreksizlik hali devam etmiştir. Kırım'da bir fırsat ele geçmiş lakin o fırsatta tepilmiş ve heba edilmiştir. Savaş düzeni ve tertibatı yanlış yerde kurulmuştur. Gürcistan üzerinden Dağistan'a yürümek ve Şeyh Şamil mücadelesiyle kenetlenmek varken yanlış bir mevzii seçilmiştir. Şeyh Şamil'in kuvvetleriyle buluşmak yerine Kırım tercih edilmiştir. Ruslar Kırım cephesinde yenilgiyi ucuz atlatmışlar ve ardından da çok geçmeden toparlanmışlardır. Dönemin padişahları gibi ordu generalleri de yaşlı başlı kimselerden oluşmakta ve risk almaktan çekinmektedirler. Son 400 yılın hikayesi budur. Buna mukabil İttihatçılar bir gençleşme hareketi yürütmüşlerdir. Elbette onların da kusuru vardır ve bu kusur deneyimsiz ve toy olmalarıdır. Bir de oldukça kötü bir dönem ile karşılaşmışlardır. İhtiyarlar mangası ise yaşları başları gereği pek fazla atılgan davranamamışlardır. Her şeyin kıvamı ortalamasıdır. Hayru'lumuri evsatuha derler. Ne kendine çok güveneceksin ne de düşmandan yılacaksın. Orta kararda kalacaksın. Zemim olan iki ucun arasında (ifrat ve tefrit basamakları) vasat bir çizgiyi tutturacaksın. Ne tutuk davranacaksın ne de tehevvür göstereceksin, pervasız davranacaksın. Maziyle avunmak, ağıt yakmak onu geri getirmez. Sadece ders alınırsa faydalı olabilir. Geleceğe hazırlanmak en doğrusudur. Doğrusuyla eğrisiyle İttihat ve Terakki fırkası bir arayışın ürünüdür. Biz onları anlamak yerine mahkum etmeye kalkıştık. Siyah ile beyaz arasında pek adil davranamadık. Onlar yeni bir dönemin işaretiydiler.

Şimdi Gazze konusunda da farklı bir durum yok. Cezayir'de yayınlanan eş Şuruk gazetesinden Abdulhamid Osmani (19/10/2025 tarihli makalesi) yazısını bu tabansızlara tahsis etmiştir. Onlar yüzüstü bırakan akım veya tabansızlar demektedir. 'Tariyetü'l es Sehayine ve'l emberyaliyye vel muhazile' başlıklı yazısında 'Siyonistleri, emperyalistleri ve yüzüstü bırakan akımı deşifre etmekten' bahsetmektedir.

İslam aleminin yaklaşık 400 yıllık serüveni ve hastalığı hazele ya da mütehazile takımıdır. Buna bazen de kaht-ı rical denmiştir. Kurak devrede insan kıtlığı ve adam kıtlığı yaşanmıştır. Bize tutuk değil dinamik, pervasız değil dengeli yani ifrat ve tefrit basamakları arasında bir nesil lazım. Çözüm bu vasıflara haiz nesildedir.

Mustafa Özcan

