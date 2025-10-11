Yahya'dan İsa'ya: Filistin

Yuhyi/diriltici anlamında okunduğunda Yahya'nın Kudüs'te hilafeti dirilteceği rivayet olunur. Elbette Kudüs halifesinin isminin birebir Yahya olduğunu söylemiyoruz, öyle bir kayıt yok. Lakin bu isimler veya sıfatlar arasında manevi bağlantılar bulunuyor.

Kur'an 'hayır gördüğünüzde şer. Şer gördüğünüzde hayır çıkabilir' buyurmaktadır. Bu itibarla zahiri yönüyle Aksa Tufanı eleştirilere maruz kalmıştır. Nitekim kararın dar dairede alındığından dolayı Abdullah Fehd Nefisi, Yahya Sinvar ve arkadaşlarını paylamış ve eleştirmiştir. Sonuçta, bu zahiri bakış açısını yansıtır ve bu zaviyeden eleştiri yerindedir ve haklıdır. Lakin kader cihetiyle olayın bizim bilemediğimiz manevi boyutları olabilir. Olaylar sofistike ve çok boyutludur. Bu zahiri şerden Allah başka bir şey murat edebilir. Dip ve yüzey dalgalar yer değiştirebilir, birbirine karışabilir. Atamız Adem'in cennetten yeryüzüne inişi ya da Hazreti Ömer'in ifadesiyle hilafetin 'felte' yani kazara suretinde tecelli etmesi de böyledir. Moritanyalı alim Muhammed Hasan Ed-Dedo Eş-Şankiti, hilafet hususunda Peygamberimizin geriye bir yöntem ve sistem bırakmadığını ifade etmiştir. Bıraktığı sistem bilahare halife seçiminde denenen şura sistemidir. Şura üzerinden Müslümanların bunu sistemleştirmişlerdir. Ezanın tayini gibi bu mesele de Müslümanlar zuhurata tabi olmuştur.

Hamas'ın ileri gelen yetkililerinden Üsame Hamdan, ateşkes zemininde Filistin halkının silaha ve direnişe ihtiyacı olduğunu söylemiştir. Ateşkes elbette Filistinlileri sevindiren bir mola dönemidir. Bununla soykırım, tehcir ve açlık son bulacaktır. Lakin mücadele başka bir zeminde ve başka şekiller kazanarak devam edecektir. Üsame Hamdan benzeri bir ifadeyi Afgan cihadında Hikmetyar sarf etmiştir. 1987 yılında olmalı Türkiye'ye geldiğinde basın mensuplar Afganistan'da Türkiye'den gitme mücahit unsurların olup olmadığını sormuştur. Kasıtlı bir soru olduğunda şüphe yoktu. Hikmetyar ise susturucu bir cevap vermiş ve şöyle demiştir:" Bizim yeteri kadar mücahidimiz var. Dışarıdan mücahit devşirmeye ihtiyacımız yok. Lakin Türklerin veya Türkiye'nin cihada ihtiyacı olabilir.

'Şahadetiyle birlikte Yahya Sinvar öne açmış ve dönemin yıldızlarından birisi olarak manevi alemde parlamıştır. 2024 verilerine göre Ürdün'de çocuklara verilen isimler arasında Muhammed ismi istisna tutulursa 30 isim arasında başı çekmiştir. Liste başı gelmiştir.

Elbette bu Yahya Sinvar ismiyle doğrudan alakalıdır. Yoksa bu ismi hayatta iken Ürdün Nehri kıyılarında dolaşan Yahya Aleyhisselam için de koymaları gayet yerinde olurdu. Bu isimlendirme mekan ve coğrafya olarak Yahya Aleyhisselam'a ait ve uygun düşse de konjonktür ve zamanlama itibarıyla Yahya Sinvar'a intibak etmektedir.

Meşhur müfessir İmam Kurtubi, El İncad Fi Ebvabi'l Cihad adlı kitabında 'Ey Yahya: Kitabı güçlü bir kavrayışla al! 'ayetini yorumlarken ayetin, hakkı dayatma veya geri alma yolunda güç kullanılmasına cevaz verdiğini ifade etmektedir. Melekut sultanı olan Hazreti İsa da ahir zaman diliminde Yahya Aleyhisselam'ın bu çığırını izleyecektir.

Bu yönde 'Allah, Kur'an ile yola gelmeyeni güç yoluyla yola getirir' diye bir ifade bulunmaktadır. Bedir Gazvesi sırasında da Hazreti Peygamber Allah'a yalvararak şöyle dua etmiştir: Allahım! Bu İslam'ın son ordusudur; kırılırsa, helak olursa daha yeryüzünde sana ibadet edilmez…'

Yahya Kemal Beyatlı da Yunan taarruzu nedeniyle Peygamberin duasını şiirleştirmiştir:

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu budur Ya Rabbi

Ta ki yükselsin ezanlarda müeyyed namın

Galip et çünkü bu son ordusudur islam'ın

Yahya Aleyhisselam ile Hazreti İsa teyze çocuklarıdır. Filistin misyonunda halef selef sayılırlar. Süreç onlarla birlikte anılır. Yahya Aleyhisselam nöbeti, bayrağı Hazreti İsa'ya devredecektir. Yahya Aleyhisselam burada Yahya Sinvar ile sembolize edilmektedir. Bu süreci Hazreti İsa'nın misyonu ikmal edecektir. Hadislerde 'hatta yetiyehum emrullah' ifadesi kullanılmaktadır. Burada "emrullah" ifadesi çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Bunlardan birisi de nüzül-ü İsa'dır. Yahya'dan sonra nöbet devri Hazreti İsa'ya gelmiştir. Süreç buna işaret etmektedir.

Mustafa Özcan

