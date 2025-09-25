Çanlar İsrail için çalıyor

İsrail'in foyası meydana çıktı. Tarih boyunca mazlum ve mağdur olduklarına dair yürüttükleri edebiyat ve tez çöktü ve bu imajın altından zalim yüzleri ortaya çıktı. İyot gibi açığa çıktılar. En büyük zalimler mazlumlar arasından çıkar sözünü doğruluyorlar. Oysa ki Kur'an, 'Ne zulmederler, ne zulme uğrarlar' buyurmaktadır.

İsra suresinin başlarındaki yer alan bir ayet de yorum olarak çoktandır tartışma konusudur. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüze kara çalsınlar, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis'e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı saldık. Bu ayette yer alan 'yüzünüzü kara etmek' ifade ve tabirinin vaktinin gelip gelmediği tartışılıyor. Haliyle konuyla yakından alakadar olan Filistinliler şimdi Yahudilerin tam da bu aşamayı yaşadıklarını ve ardından Mescid-i Aksa'nın kurtarılışı ve diktikleri yükseltilerin yerle bir edilişi geleceğini söylüyorlar. Aslında İntifada'lardan beri bu yorum yapılmaktadır. Burada yükseltilerinin yerle bir edilmesi yani binaların vesaire yıkılması 'el cezau min cinsi'l amel' kuralına girer. Ceza/mükafat fiilin cinsindendir. Burada ayette belirtildiği gibi Yahudilerin büyüklenmelerine karşı bir ceza olarak onların yükseltilerinin yerle bir edileceği haber verilmektedir. Elbette bunda Filistinlilere öngördükleri mezalimin payı da var. Hem büyüklenmeleri hem de zulümleri, yapılarının yerle bir edilmesiyle cezalandırılacaktır.

Youtube yorumcularından Salah Chatah, bütün dünyada İsrail'in imajının ve görüntüsünün negatife döndüğünü hatta yerle bir oluğunu haber veriyor. Bir zamanlar Filistinlilerin ya da Müslümanların görüntüsü de böyleydi. İşler tersine döndü. Edward Said Haberlerin Ağında İslam kitabıyla bu konuyu işlemiştir. Amerikalı gazeteci Anna Kasparian şok edici bir konuşmasıyla "İsrailliler kocamın peşinde ve benim faaliyetimden dolayı onu cezalandırmaya kalkışıyorlar, kocam İsrail aleyhinde hiçbir zaman tek kelime bile etmedi, ancak sizi durduramadıklarında yakınlarınızın peşine düşüyorlar. Ulaşabildiklerine ulaşıp onlara, ailenize zulmediyorlar. İsrail, Amerika'da hiç böyle ifşa olmamıştı!" diyor. İfşa olmaları asli suretlerinin ortaya çıkmasıdır. Bir başka ifadeyle maskelerinin düşmesidir. Burada ifşa olmak deyimi çok önemli. Arapça karşılığı olarak inkişaf kullanılıyor. Kısaca iyot gibi ortada kaldılar. Zulmün yoğunluğu karşısında dostlarının da ellerinden fazla bir şey gelmiyor. Şimdi böbürlenme ve kibirlenmenin hilafına yere çakılıyorlar. Herkes görüyor ki İsrail irtifa kaybediyor. Bu ancak pusulayı kaybetmek ve akıl tutulmasıyla izah edilebilir. Böyle de açıktan yanlış yapılır mı diye de sorabilirsiniz. Bazen çöküntü döneminde basiretler bağlanıyor. Basit bir insanı bile hayrete düşüren yanlışlar kümesi yapılıyor. Bunların en başında İsrail halkının yanlış tercihi geliyor. Netanyahu gibi bir belayı başlarına sardılar. Bir deli bir kuyuya bir taş attı kırk akıllı çıkartamıyor. Netanyahu mahkemelere hesap vermemek için İsrail halkını felakete sürüklüyor. Bu açık süreci kimse de durduramıyor.

Yanı başında ikinci bir devlet istemeyen İsrail tek bir devletle baş başa kalacak. O da çökmekten kendini kurtaramayacak. BM'de genel kurul toplantılarında da açıkça ortaya çıktığı gibi bloklar mücadelesinde İsrail mevzi ve zemin kaybediyor. En zayıf noktasında Filistin kazanıyor en güçlü pozisyonunda İsrail kaybediyor. Sezai Karakoç'un deyimiyle dip dalgalar vasıtasıyla güç zaafa zaaf da güce dönüşmektedir. Kur'an da buna tanıklık eder. Tilke'l eyyamu nüdaviluha beynen'n nasi. Zafer ve hezimet günlerini insanlar arasında dolaştırır dururuz. Kimse gücüyle böbürlenmesin. Kırkpınar'da pehlivanlara hitaben şöyle söylenir: Alta düştüm diye yerinme, üste çıktım diye sevinme! Bunlar nöbet devridir. Nitekim Osmanlı da padişahlara da söylenmiştir. Padişahım böbürlenme! Senden büyük Allah var!

Şu ortaya çıkmıştır. Çift devletli çözüm yoksa tek devlet de çözüm değildir. Tezat ama doğru. İsrail çift devlet formülünü sabote ettikçe tek devletin ayarı da kaçıyor ve beka şansı da kalmıyor. Görebilse, İsrail'in sigortası Filistin'dir. İspanya Başbakan Pedro Sanchez "Açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir' diyor. Ağlayanın malının gülene faydası olmaz. İsrail beka şansını iç politik manevralara feda ediyor.

Mustafa Özcan

