Tevrat ve İsrail

Bugün Yahudilerin geneli neyi temsil ediyorsa Tevrat da aynı çizgiyi ve standardı temsil etmektedir. Tevrat aslı itibarıyla hidayet rehberi ve nurdur. Zamanla beşer eliyle kararmıştır! Tarihi süreçte tahrifat kitabına dönüşmüştür. Gerçeği ya da yerini ikame edilen muharref Tevrat'ı anlamak istiyorsanız, Kur'an-ı Kerim'i okumalısınız. Satırları arasında Tevrat'ı en iyi anlatan kitaptır. Gerçek Tevrat'ı da tasdik eder. Müheymin karakteriyle onun aslına göndermeler yapar. Mesela, 'haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı ve insanlık cinsini ve beni beşeri öldürmüş gibi olur' der. Hem Tevrat hem de Yahudilerle ilgili şaşmaz kriterler ihtiva eder ve doğrular barındırır. Zira aynı mişkattan ve kaynaktan gelmektedir. Yahudilerin elindeki (mevcut haliyle) kitap yani Tevrat hurafeler bütünüdür. Kur'an bu hususta şunları söyler: (Bakara: 79): Yazıklar olsun şu kimselere ki, kitabı kendi elleriyle yazarlar, sonra da küçük bir dünya menfaati için: "Bu Allah tarafından gönderilmiştir!" derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, yazıklar olsun kazandıkları yüzünden onlara!

Tevrat'ın yapısı ve tahliliyle alakalı olarak birçok eser kaleme alınmıştır. Bunlar arasında Mustafa Mahmut'un Tevrat adlı kitabı da vardır. Bu hususta rehber kitaplardan birisidir. Mustafa Mahmut muharref Tevrat'ın ruhunu kavramış yazarlar arasındadır. Müdekkik bir zattır.

İsrail Yahudi devleti değil aksine Yahudi aidiyetinden gelen mürtetler ve Deccal zümresini temsil eden bir devlettir. Siyonizm Ansiklopedisini kaleme alan Mısırlı merhum Abdulvehhab el-Mesiri'ye göre Yahudilerin yüzde 90'ı ne Allah'a ne de Tevrat'a inanmaktadır. Tevrat'a inanmasalar da ona sarılarak İsrail devletinin bir hakikat olduğuna inanmaktadırlar. Kendilerine oradan meşruiyet devşirmekten de kaçınmamaktadırlar.

Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl ise şunu söylemiştir: Tevrat hurafeler bütünüdür, yığınıdır lakin bizim faydalı hurafelere ihtiyacımız var. Bu topraklarda (Arz-ı Mev'ud) hak sahibi oluşlarına dair inanmadıkları Tevrat'tan argüman getiriyorlar! İsrail montaj bir devlet yani toplama bir devlettir. Yahudilere ait olduğuna dair bir işaret yoktur. Aksine Yahudileşmiş unsurları ihtiva etmektedir. İsrail'i, 12 kabile değil olmayan düzmece bir kabile yani '13'üncü kabile' mensupları kurmuştur. Nihayetinde İsrail rejimi bidatkar bir rejimdir. Peygamberlere değil ideologlara tabi bir devlettir. Tevrat ise orijinal Tevrat değildir. Yahudiler eski otantik Yahudileri temsil etmediği gibi Tevrat da otantik Tevrat'ı yani asli Tevrat'ı temsil etmemektedir. İki kapağı arası, tahrifatla ve hurafelerle doludur.

Fransız yazar Gustave Le Bon'un ifadesiyle Yahudilerin böğründen ve sinesinden uydurulmuş bir tarih fışkırmıştır. Bu uyduruk tarihle dünyaya yön ve nizam vermeye kalkışıyorlar! Suriyeli yazar Ahmet Hasan el Fakra 'Tevrat ve Yahudiler' adlı eserinde İsrail'in İsrailiyat tarzındaki hurafelerine temas etmektedir. Yahudiler tarihten günümüze sürekli olarak İsrailiyat üretmektedir. Geçmişte ürettikleri gibi günümüzde de üretmektedirler. Günümüzde İsrail'in ürettiği efsane ve hurafelere dair Roger Garaudy 'İsrail'in Kurucu Mitleri' adında bir kitap kaleme almıştır. Holokost bir bütün veya kısmi olarak İsrail'in tezgahında dokunmuş veya üretilmiş modern hurafelerden birisidir. Tabu haline gelmiştir ve tartışılması bile yasaktır. Yapanlar cezalandırılmaktadır. Modern hurafelerine temas eden ikinci isim ise Seyyid Kutup uzmanlarından Salah Abdulfettah el Halidi adlı Ürdünlü yazardır. İsrailiyatın modern hurafelerini ele almıştır. Bu hususta İsrail'in modern hurafelerine dair çeşitli eserler kaleme almıştır. Kısaca tarihi İsrailiyat efsanelerine günümüzde yenileri eklenmiştir.

Bu hurafelerden haksızlıklarına güç devşirmektedirler.

Mustafa Özcan

