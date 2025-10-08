Kurtuluş nesli

'Aksa hatibi' olarak anılan Raid Salah'ın yardımcısı ve Aksa'nın sembol isimlerinden birisi olan Kemal Hatip bir tweet mesajı kaleme almış ve bunda kurtuluş neslini müjdelemektedir. Hazreti Peygamber, peygamberlikten kardeşi olan Hazreti Mesih'in miladından sonra, 12 Rebiü'l Evvel 571 yılında dünyaya teşrif etmiş ve aynı yıl ve tarih, başka bir münasebetle de kesişmiştir.

Fil yılı.

Kabe'yi baskına gelen Yemenli Ebrehe'nin fili veya filleri bu yıl helak olmuştur. Hazreti Peygamberin de fil yılında doğduğu siyer kayıtlarına geçmiştir. Akabinde Kemal Hatip şöyle yazıyor: "Ben yakinen inanıyorum ki gelecek bir kaç yıl zarfında ümmeti Muhammed için kurtuluş yılları sökün edecektir. Ferec/kurtuluş yılı zuhur edecektir. O yıl doğacak Müslüman çocuklar doğdukları yılla değil kurtuluş yılıyla anılacaklardır. Onlara ferec/kurtuluş yılı kuşağı veya çocukları denilecektir ( https://x.com/ KamalKhatib1948/ status/ 1975656013664596343 ).

Falan çocuk veya çocuklar kurtuluş yılı doğmuştur denilecektir. Kurtuluş ve ferec çocukları ne de çok olacaktır! Gelecek yıllar şahidimiz olsun! Yaşayan görecektir."

Bahsi diğer olsa da benzeri bir kuşak İkinci Dünya Savaşı sonrası başta ABD'de olmak üzere savaşı kazanan ülkelerde de görülmüştür. Süreci zaferle kapatmış ülkelerde ve bölgelerde yaşanmıştır. Umut doğmuş ve çocuk patlaması yaşanmıştır.

Nitekim 1946-1964'lü yıllar arasında doğan kimseler Patlama Kuşağı (Baby Boomers Kuşağı) olarak anılmakta ve ifade edilmektedir. Bu nesil, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki "nüfus patlaması" yıllarında doğan söz konusu 1 milyar bebekten ötürü "Baby Boomers" kuşağı olarak anılmıştır. Bu çocuklar zaferin ürünüdür. Kemal Hatip de aynen patlama kuşağı gibi bir kuşağın Kudüs'ün kurtarılmasından ve İsrail'in tarihe karışmasından hemen sonra zuhur edeceğini haber vermektedir. Fetihle birlikte manevi kuraklık zail olacak ve kısırlık ve kısır atmosfer dağılacak ve aşılacaktır. Halbuki buna takaddüm eden günlerde beklentilerin asgari seviyeye ya da en düşük seviyeye gerilemesinden ve karamsarlıktan ötürü bazı bölgelerde ve ülkelerde nüfus hareketleri durma ve hatta gerileme noktasına gelmiştir. Kudüs'ün fethi ümitleri yeniden yeşertecek, ümmet adeta yeniden doğacaktır. Kötümser hava dağılacaktır. Kudüs'ün kurtuluşu ile birlikte nüfus hareketleri kaldığı tümsekten kurtulacak ve yeniden harekete geçecek ve yeni bir ivme kazanacaktır. Patlama noktasına gelecektir. Dünya yeniden umutla dolacak bu da nesil patlamasını beraberinde getirecektir.

İsrail'ın sıfatlarından birisi 'ebter' olma vasfı yani kısırlıktır. Ürettiği tohumları bile kısırdır. Bu bereketsizlik ve nesli kesik olma durumudur. Kudüs'ün kurtuluşu sadece Kudüs'ün kurtuluşundan ibaret olmayacaktır aynı zamanda ümmetin kurtuluşu reçetesi ve vesilesi de olacaktır. Hadiste bu mealde 'hilafet Kudüs'e indiğinde' ifadesi kullanılmaktadır. Hadis, Müslümanların bu münasebetle ikinci hilafet döneminde kayıp düzenlerini ve birlik berberliklerini geri kazanacaklarına işaret etmektedir.

Abdullah Azzam bunun hikayesini Kayıp Minare adlı eserinde anlatmıştır. Ümmet de Kudüs ile birlikte kurtulacak ve anne kelimesinden türeme olan ümmet de kısırlığını üzerinden atacaktır. Kemal Hatip kurtuluş yılıyla aramızda sadece birkaç yıl kaldığını müjdelemektedir.

Mustafa Özcan

