Elon Musk, Deccal’ın öncü gücü mü?

Donald Trump tarafından verimlilik bakanlığına getirileceği öğrenilen veya bu yönde ismi geçen X hesabının sahibi Elon Musk'ın hayatı mercek altında. Özellikle de siyasete soyunması ve Trump'ın dar dairesinde veya sırdaşları arasında görünmesiyle birlikte. Mason olduğu tahmin edilmekten öte biliniyor. Zaten Trump'ın emlak kralı olarak yükselmesinde tuğla taşları olanlar da Yahudi çevrelerden ve masonluğa intisap etmiş isimlerden geliyordu. Yahudiler sayesinde zengin olmuştu şimdi de geldiği çevreleri diyet borcunu ödüyor. Bu arada Amerikan sistemi de onunla baş edemiyor. Kendisi her telden çalsa da Musk kendi davasının peşinde. Onun ve benzerlerinin çılgınlığı korkutuyor! Koloniler kurmak için Merih'i ele geçirmek istiyor.

Kimi yorumculara göre 2012 yılında yapılan bir çizgi film ondan bahsediyor: Evcil keçi. Çizgi film, evcil keçiyi dikenli tellerle çevrilmiş bir sanduka içinde gösteriyor. Sanduka insanların kafalarını çelmek isteyen şeytani fikirler ve basın organlarını temsil ediyor. Firavun sarayından Beyaz Saray'a; bunlara Bel'am'lar geçidi de diyebiliriz. Sandukayı timsah suretinde bir köpekle tutan bir adam ortaya çıkıyor. Bu da basın ve yayın organlarının nasıl insanların algılarıyla oynadığının işareti sayılıyor.

Keçi, masonlukta şeytanın çocuğu kabul ediliyor. Evcil keçi ise insanın şeytani olan ve aykırı olan her şeyle bağdaşmasını ve kaynaşmasını konu ediyor. Bugün dizilerin, filmler ve şarkıların nasıl kötülük, aykırılık ve ateizm yaydığını görebiliyoruz. Son dönemlerde satanizmin yaygınlaşması buna bağlı olarak gelişmiştir

Film, İkiz kulelerin yıkılmasıyla birlikte start alıyor. Özünde 11 Eylül olayları işleniyor. Kısaca İslam'a karşı kurgulanmış bir film. Usame bin Ladin'in arkasında tersine dönmüş kanlı bir hilal var. İleri ki sahnelerde tersine dönmüş lafzı celal (Allah) yer aymaktadır. Filme göre Amerikan seçimleri kimin kazanacağı belli fix seçimlerdir. Kısaca seçim gösterisi üzerinden kitlelere ve dünyaya demokrasi yalanı pazarlanıyor. En azından 1960'lı yıllardan beri böyle ve halk başkanları kendisinin seçtiğini sanıyor. Konu etrafında: "Seçim Palavrası: ABD'yi Nasıl Kandırıyorlar" başlıklı bir kitap yayınlanıyor. Lakin bu kitap da daha sonra piyasadan çekiliyor.

'Evcil keçi' benzetmesi de algılarla insanların yönetildiğini ve kandırıldığını ve istenilen yöne çekildiğini gösteriyor. "Big brother" sistemini anlatıyor. Aldatma düzeni olan bu düzeni en iyi ifade eden çalışmalar arasında George Orwell'in kullandığı bazı kavramlarla birlikte 1984 ve Hayvanlar Çiftliği gibi kitaplar bulunuyor.

Film, demokrat olsun cumhuriyetçi olsun başkanları kukla olarak gösteriyor. Onlar madalyonun iki yüzünden ibaret kalıyorlar. S ve D şifreleri kullanılıyor ve bunlar Masonik sembolleri ifade ediyor. D: devil yani şeytan düzenini anlatıyor. Bush'un şapkasında D(evil) ibaresi yazıyor. Onun talimatlarını şeytandan aldığını gösteriyor. Bu dönem şer ve şerlilerin tavan yaptığı bir dönem. Yanında ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright oturuyor. Arkalarında yazı tahtası var ve bir ev yanıyor. Ev, Irak gibi İslam yurtlarını simgeliyor. George W. Bush'un parmağı evrim ve tekamüle parmak basıyor. Bu da bu mevzunun eğitim müfredatına eklenmesine işaret ediyor. Bush'un yüzü Obama'nın şeklini alıyor ve Bush'un misyonunu Obama tamamlıyor. Obama şapka giyiyor ve beyaz eldivenleri bulunuyor. Bu masonlukta üstad-ı a'zam mertebesini ihraz ettiğini gösterir.

Sonraki sahnede elinde elma tutan bir kız belirir. Arkasında da taştan heykeller vardır. Bu sahne insanların uçkurlarına müptela olduklarını gösterir. Kızın yüzüne vuran elektriğin kesilmesi üzerine arkada "Play Boy" dergilerinin kapağında görünen tavşan belirir. Bu da müstehcenlik asrının yıldızının parladığını aksettirir. Kızın elinden elma yere düşer ve lotus çiçeğine dönüşür. Bazılarına göre lotus çiçeği yeni dünya düzeninin doğmasıdır. Burada sahne dışına çıkmış Obama görülür. Endişelidir. Geri çekilmesiyle birlikte Amerikan bayrağı parçalanmaktadır. ABD'de derin yarıklar oluşmaktadır. Böylece Amerikan rüyası solar ve sistemi çöker.

Gerçekten de Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesi silsile halindeki Obama düzeninin ve döneminin çökmesi olarak yorumlanmaktadır. Obama'nın iki dönemine ilave olarak bir dönem daha Biden ile yola devam etmiştir. Kamala Harris ile dördüncü döneme geçecekken Trump ile tökezlemiştir.

Bir sonraki sahnede "Özgürlük Heykeli" altılı şamdan ile sarılıdır ve özgürlük meşalesi de yere düşmüştür. Bu da Siyonizmin tahakkümü ve dünyadaki özgürlüklerin sonunun gelmesini gösterir. Sonra cenin cisminin üzerinde bir yılan ortaya çıkar ve yılanın başı televizyon suretindedir. Bu sahne çocukların ilk yaşlarından itibaren televizyon gibi araçların etkisine maruz kaldıklarını gösterir. Bu basın ve yayıncılar Deccal'ın yardımcılarıdır. Elon Musk da Deccal çarpığı ve Deccal akımının öncülerinden birisi sayılabilir.

Sonra sahnede çarpık bir halde yarım başlı bir çocuk görülür. Bu sahne medya araçlarının etkisiyle çocuğun tökezlediğini gösterir. Bunun nedeni medya araçlarının radyasyon saçmasıyla çocuğun yönünü tayin edemediğini gösterir. Çocuk ağlamaktadır ve gözünde iki mesaj vardır. Bunlardan birisi 'markets plunge' yani dünya ekonomisinin çökmesi ikincisi de 'war coverage' savaşın dünyayı sarmasıdır. Sonraki sahnede Masonluk alameti taşıyan ve birden ortaya çıkan uçakların mescitleri bombalama sahnesi vardır. Bu da İslam'ı hedef alacaklarının delilidir.

Sonra caminin içinde siyah kuşlar belirir. Bu da İslam'ın imajına yönelik karalama kampanyalarını akla getirmektedir. Bosna'dan itibaren camiler dünya güçlerinin hedefindedir. Mason üstad-ı a'zamı Bedreddin Şallah'ın ticaret ortağı Esat Suriye'si ile Irak'ın İran'a bağlı milisleri sayısız Sünni camiyi kundaklamışlardır.

Nükleer silah ve Mısırlı Deccal

Sonraki bölümde, başörtülü bir kadın yanında ölü bir çocukla birlikte sahneye çıkar. Kadının arkasında nükleer bir silah vardır bu da bir İslam ülkesinin nükleer savaşa sahne olacağını gösterir. Muhtemelen bu ülke Suriye'dir. Kamera ölü çocuğun üzerine zum yapar ve üzerinde Firavunların simgesi olan bok böceği görülür. Bu sembol kadim Mısır medeniyetini simgeler. Maktul olan çocuğun gözünün birinde ters dönmüş olarak Allah lafzı yazılıdır. Bu Mısır'ın harabını simgeler! Neden?

Elon Musk Deccal'ın Mısırlı olduğunu ve Firavunlar dönemi başkenti olan Memphis'te zuhur edeceğini öngörmektedir. Daha önce 'İlluminati dilberi' (https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/mustafa-ozcan/illuminati-dilberi-4975.html) başlıklı yazımızda da bu meseleye yer vermiştik. Katy Perry, Dark Horse adlı şarkısında göğsünde taşıdığı bir metalik levhada Allah yazan bir Mısırlıya bir bakış atarak yere serer, eritir. Şarkısı batini veya ezoterik imgelerle süslüdür. Evcil Keçi çizgi filminde ölü çocuğun gözündeki ters dönmüş Allah lafzı da bunu teyit ediyor. Katy Perry'nin klibi de Mısır'da geçiyor? İslam'ı Deccal suretinde tasvir ediyor. Onlara göre Allah lafzı düşman simgesidir. Firavunlar dönemine övgü düzen şarkı ve çizgi film nedense Müslümanları Deccal olarak tasvir ediyor ve ya erimiş ya da ters dönmüş vaziyette gösteriyor.

Bu görüntünün panzehirleri de var. Yine Mısır'da geçmektedir. Katolik asıllı kahine Jeane Dixon'ın gördüğü yakaza halindeki rüyadaki sahnelerdir. Bu rüyada bütün dinleri bir araya getirecek "Büyük Doğunun Gencini" görüyor.11 ve 17 yaşlarında ve daha sonraki hallerini de görüyor. Dünya düzenini bu gencin kuracağını ve 1962 yılında doğduğunu söylüyor. Kimileri bu "Büyük Doğunun Gencini" Mehdi olarak tasavvur ediyor. Deccal'a gelecek olursak; İslami kaynaklara göre Babu'l Lüd bölgesinde ve İsrail işgali altında olan bölgelerde faaliyet gösterecek. Mesıh Şam'a indikten sonra onu Babü'l Lud'da yakalayacak ve nefesiyle eritecektir. İlginç bir rastlantı veya tevafuk Hazreti Mesih'in yetişmesiyle birlikte Deccal suyun içindeki tuz gibi eriyecektir. Bu yönüyle Katy Perry'nin Dark Horse şarkısındaki sahneyi andırıyor. Lakin eritenler farklı. Katy Perry soluğuyla Deccal suretinde tasvir ettiği Mısırlı Müslümanı eritirken Mesih ise nefesiyle Babu'l Lud'daki İslam rivayetlerindeki Deccalı öldürecektir.

Evcil Keçi çizgi filminde kamera Deccal'a yaklaşınca gözünde ateş görünüyor ve arkasındaki Notre Dame Katedrali yıkılıyor. Nitekim esrarengiz bir yangınla birlikte yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Bu katedral esrarlı olaylarla ve kamburu ile anılmıştır.

Bu sahnede Katolik Kilisesinin ya da Hıristiyanlığın çöküşünü ima ediyor. Mesihleri ya da Deccal akabinde bir kayık üzerinde nehirde görünüyor ve kayığın üzerinde lotus çiçeğe açıyor. Bu da Deccal'ın dünyaya hakim olacağını ifade etmektedir. Deccal'ın önünde güneş batıdan doğuyor. Kıvılcımlar saçarak piramitleri ve dünyayı helak ediyor. Film dünya savaşı çıkacağını da haber veriyor. Filme göre Mescid-i Aksa yıkılıyor ve Kabe kundaklanıyor.

Konu bir yönüyle eski olsa da Elon Musk'n sahneye çıkması filmin konusunu güncellemiştir. Film aynı zamanda beyin kontrolü gibi hususlardan ve İslam'sız tasavvuf çığırından da bahsetmektedir. İnsanın yerini robotların alacağı da haber verilmektedir. Dolayısıyla deccalist düzende insan fıtrata ve kendisine yabancılaşacaktır. Bu hususta konu etrafında Ayat A'rabi ile birlikte Macid Abdullah gibi isimler durmuşlar ve konuyu güncellemişlerdir. (https://www.youtube.com/watch?v=4STEP4qxtIM)

Evet! Gölgeler boksu yapılmakta, şeytanın dostları ve velileri müminlerin hayat tarzına kastetmektedir. Ama Allah'ın da bir muradı ve hesabı vardır. Dünyayı Deccal ve deccallara bırakmayacaktır. İnne keydeşşaytani kane daifen. Şeytanın hilesi zayıftır.

Mustafa Özcan