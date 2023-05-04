Hayvanlar konuştuğunda…

Hint mesellerinin veya hikmetlerinin derlenmiş bir ürünü olan Beydaba adlı kitap fabl türünün en gelişmiş hikayelerini barındırır. Hayvanların ağzından insanlara ibret ve hikmetler sunulur. Hayvanlar aleminden insanlar alemine geçişler yapılır, mesajlar iletilir. Bazı asarda veya hadislerde kıyamet öncesinde hayvanların insanlarla konuşacağı haber verilir. Teknolojik araç ve gereçler vasıtasıyla insanlar birbiriyle konuştukları gibi hayvanların da insanlarla araçlı veya araçsız konuşması mümkündür. Hayvanlar arasında telepatik konuşmalar teknolojik araç ve imkanlarla insanlara da bahşedilmiştir. Hazreti Süleyman döneminde karınca, çavuş kuşu (Hüdhüd) nasıl konuşmuş ise günümüzde benzerleri de konuşabilir. Bazen bu hakikat düzeyine çıkmayabilir. Belki dabbetü'l arz da bu sınıftandır. Bu durum İster gerçek isterse sembolik veya mecazi olsun, yaşanmaktadır. Hayvanlar aleminde yaşananlar temsili olarak ekrana yansımaktadır. Bir iki hafta önce bu sütunda 'ilahi irşatla mükellef veya yükümlü kedi' başlıklı bir makale ile karşınıza çıkmıştık. Cezayir'in başkentinde Ebubekir Sıddık Camiinde teravih namazı esnasında cemaatin çevresinde bir kedi dolanmaya başlar. Kedi, namaz kıldıran imam Velid Mehsas'ın kucağını gözüne kestirmiştir. Önce etrafında dolaşır sonra da bir anda üzerine atlar. O sırada kameralar kayıttadır. Bu kayıtlar sayesinde manzara ölümsüz bir enstantaneye dönüşür. İmam olay sonrası istifini bozmayarak, hiç rahatsız olmayarak kediyi nazikçe okşadı ve namaza devam etti. Reuters'ın paylaşımı sonrası görüntüler kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

Ramazan'dan sonra Şevval ayında da İsrail'de bir karga ile ertesi günü bir kedi İsrail bayrağını asılı olduğu direkten ve duvardan söktü, indirdi. Karga sonrasında İsrail bayrağını parçaladı. Adeta bu hareketleriyle hayvanlar alemi bile İsrail'i tanımadığını gösterdi. 'Bütün dünya İsrail'i tanısa bile hayvanlar alemi İsrail'i tanımıyor' mesajını ilettiler. Geçmişte bir yazımda Kaçgar Dağlarında bir Yahudi turist kafilesinin başına gelenleri kaleme almıştım. Artvin ile Rize arasında yer alan Kaçgar Dağları bilhassa yazları nefis manzarası ve havasıyla dağ turizmine meraklı insanları büyülemekte ve kendisine çekmektedir. Bu nedenle kimi Yahudi turist kafileleri de yöreye akın ediyor. Elbette turist rehberleri eşliğinde geziyor ve konaklıyorlar. Bir Yahudi kafilesi Kaçkar Dağlarında kamp kuruyor. Gece yarısı rehberler yandaki çadırdan bir patırtı kütürtü duyuyorlar, boğuşma sesleri işitiyorlar. Sabahleyin ortalık ağardığında Yahudi turistlerin bulunduğu çadırı öfkeli bir ayının bastığı anlaşılıyor. Çadırın direğini yıkıyor ve çadırı dağıtıyor ve kafile üyelerini sağa sola kaçırıyor. Yöre halkı bu ayıya 'Yahudi aleyhtdarı/anti semit ayı' lakabını takıyor.

Dünya bir değişim nöbetinden geçiyor. İsrail de eski keyfinde ve kemalinde değil. İnsanlar dursa bile hayvanların saldırısına uğruyor. Kaçkar ayısının Yahudi turist kafilesine saldırması gibi kargalar da İsrail bayrağını hedef alıyor. Bu sembolik bir saldırı. Kargalar cins ve akıllı hayvanlardır. Bir gün sonra da kedi duvardaki İsrail bayrağını sağından ve solundan tırmalayarak indiriyor.

Kabil kardeşi Habil'i öldürdükten sonra yeryüzünde işlenen ilk cinayet karşısında ne yapacağını bilemiyor ve şaşkına dönüyor. Kardeşinin naşını ne yapacağını bilemez bir haldedir. O sırada bir kuzgun/karga belirir ve ölü bir kargayı toprağa defnetmektedir. Bunu gören Kabil kargaya özenerek kardeşi Habil'in naşını toprağa verir.

Karga kurnaz bir kuştur. Bazen rüyalara da girer. Bu yöndeki unutulmaz rüyalardan birisi Trump'ın seçimleri kaybedeceğini bildiren rüyadır. Bir rüyaya binaen seçimler öncesi Trump'ın gidici olduğunu Mehmet Fırıncı'nın cenazesinde olmalı Osman Çalışkan gibi arkadaşlarla paylaşmıştım. Aklımda kaldığı kadarıyla rüya şöyle: Trump zafer kazandığı havasındadır ve zafer sarhoşluğuyla Beyaz Saray'da yılbaşı kutlaması düzenlemiştir. Yakında süslü Noel ağacına tüneyen yedi kargadan birisi giderek Trump'un tacını söker başından alır. Daha sonra bir şahin veya atmaca belirir ve kargaların bulunduğu ağaca tepeden gelir ve kargaları etkisiz hale getirerek yanlarındaki tacı alır Akdeniz üzerinden Ortadoğu'ya doğru süzülmeye başlar. Bu, sadece Trump'un seçimleri kaybedeceğine değil aynı zamanda ABD'nin küresel iktidarı kaybedeceğine de işarettir. ABD ile İsrail birlikte çöküyor, kaybediyorlar. Sakarullah ya da atmaca ve şahin rüyası otorite, iktidar ve izzeti simgeler. Bu otoritenin kesinlikle yer değiştireceği ve bunun miladının da Trump'ın seçimleri kaybetmesi olduğunu gösterir.

Atmaca küresel tacı kargalara yem etmeyecektir. Nitekim Newsweek dergisi son sayılarından birisinde ABD'nin 50 yıllık, Batı'nın ise 500 yıllık çöküşünü ele almış ve dünya egemenliğini kaybetmekte olduğunu vurgulamıştır. Rüyadaki gibi gerçekte de Amerikan yüzyılı Ortadoğu üzerinden perdelerini indirmeye ve uful etmeye ve çökmeye başladı. Newsweek böyle diyor. Biz onun yalancısıyız. Hadisler taş ve ağaç dile geldiğinde diyor. Burada da hayvanlar konuşuyor.

İşaretler zahir oldu.

Mustafa Özcan