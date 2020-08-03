Toplumu yaşatanlar

Her kesimden insan Mısırlı fukara babası olarak anılan veya zavallıların doktoru olarak ünlenen tabip Muhammed Maşali'nin ölümü üzerine ve arkasından tahassürde bulundu ve gözyaşı döktü. Onun geride bıraktığı insanlık mirası her kesimden insanı birleştirdi. Bu vesile ile unutulan insanlık yeniden hatırlandı. Taştan pınarlar fışkırırken elbette aramızda taştan daha katı sineler ve hissiz olanlar var. Konumuz onlar değil. Muhammed Maşali bilebildiğim kadarıyla Mısır'ın dışında tanınan birisi değildi. İlk defa ismini ölümüyle birlikte duydum. 'Garibanların doktoru' öldü diye duyurdular. Duyarlı kesim konuya eğildi. Böylece varlığından veya ölümünden haberdar hale geldik. İyi de oldu. Muhammed Maşali model bir insan. Günümüzde bu insan tipinin yayılarak karanlıkları aydınlatması, sönmekte olan insanlık fenerini yaşatması lazım. İyilik köprüsü üzerinden insanlar birbirine uzanmalı, kavuşmalı. Günümüzde egemen olan kötülük insanlar arasında bağları kopardı. Diğerkamlığın yerini bencillik aldı o da kötülüğü yaydı. Siyasi olarak da Bush gibi Putin gibi adamlar ortalıkta fink atarak Pandoranın kapağını açtılar ve kötülüğü saçtılar. Kapak bir türlü kapanmak bilmiyor. Olaylar da yatışmıyor. Aramızda kavuşumu sağlamak için yeniden iyilik diline dönmemiz gerekiyor. Çalıştırmadığımız için antrenmanlı veya idmanlı olmadığından İyilik damarları kurudu. Yeniden çarkı harekete geçirme zamanı.

Muhammed Maşali gibiler iyiliği yaşattılar. Ruhlarını İyiliğe adadılar. İyiliği yaşatarak, toplumu ve ötesinde insanlık ocağını tüttürdüler. Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatnamesinde şu ifade dikkat çekicidir: Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın! Türkçede 'bindiği dalı kesmek' diye bir tabir vardır. Veya altın yumurtlayan tavuğu kesme tabiri de bir diğeri. İnsan hikmet sahibi olmalı kendisini besleyen damarları korumalı. Dolayısıyla hayat çarkı topluluk üzerinde veya etrafında dönüyor. Topluluğa halel geldiği zaman hayat çarkı işlevini kaybeder.

İnsanlık çarkını çeviren iyilik damarıdır. Aksi taktirde insanlık hercümerç olur. Tepe taklak gider. İyiliği yaşatmak da somut üzerinden seyreder. Bu da iyileri yaşatmaktan geçer. İyilik soyut iyiler ise somuttur. Soyut somutla kavranır. İyiliğin nişaneleri iyilerdir. İyi örneklerle birlikte iyilik çağlar ve çoğalır gider. İyilik adamı Maşali'yi efsane eden şey duyarlı olmasıdır. Fakir tabakanın, zavallı insanların doktoru olarak biliniyordu. Maşali hayatını ve kariyerini bir doktor olarak 50 yılı aşkın bir süredir halkın hizmetine sunmuştu. Tebliğ Cemaatinin bir düsturunu anlatırlar. İbadet edersen cennete gidersin, hizmet edersen doğrudan Allah'a ulaşırsın!

Ötelere giderken toplumun bütün kesimleri hakkında hüsnü şehadette yani iyi tanıklıkta bulundular. Hep birlikte 'kendisini iyi bilirdik' dediler. Allah huzurunda hakkında tezkiyede bulundular. Dünya defterini böyle sevgi mırıltılarıyla en güzel şekilde kapattı.

1944 yılında Buhayra vilayeti sınırlarında doğmuş bilahare ailesiyle birlikte Tanta'ya yerleşmiştir. 1967 yılında tıp fakültesini bitiriyor. İç hastalıkları, çocuk hastalıkları ve humma uzmanı olarak görev yapıyor. 1975 yılında ilk kez Tanta'da muayenehanesini açıyor ve durmadan hastalara özellikle de fakir fukaraya hizmet veriyor. Hayat maratonunu böyle tamamlıyor. Neden kendisini fakir kesimlerin hizmetine adamış? Rivayetlerden birisine göre baba vasiyetini yerine getiriyor. Babası fakirlerle ilgilenmesini istiyor. Diğerine göre ise ilaç parasını tedarik edememekten dolayı bir ailenin çocuklarını gözlerinin önünde yitirmesi üzerine girdiği vicdan buhranı, muhasebesi kendisini iyilik babası haline getiriyor. Bu durum ağrına gidiyor fakir tabaka ile ilgilenmeye başlıyor. Müşterilerinden verebilenden yarım dolar muayene ücreti alıyor vermeyenden hiç almıyor. Verenden az vermeyenden yok! Üstelik ilaç alamayacak durumda olanlara da para ve ilaç tedarik ediyor. Kötülük çağında bir iyilik modeli.

Arnavut asıllı Rahibe Terasa elbette Katolik Kilisesinin çatısı altında Hindistan'da kendisini sosyal yardım faaliyetlerine adamıştı. Terasa'nın faaliyetleri örgütlü bir faaliyettir. Belki de Maşali örneğinden farklı olarak hasbi yönü eksikti. Bu onu küresel şöhrete taşımıştır. Muhammed Maşali ise iddiasız birisidir ve bu nedenle de vefatıyla birlikte kendisinden ve mütevazi bir biçimde yaptıklarından haberdar olabildik. Arkasında rızayı bari düşüncesinden başka bir şey yoktur! Nezahet ve diğerkamlık (Altruism/özgecilik) timsali idi. Tıp mesleğinde özellikle namlı doktorlar müşterilerinden büyük muayene ücreti alırlar. Mısır'da bu durum daha da belirgindir. Hasta doktorlar tarafından yağlı müşteri olarak görülür. Bu görüntüyü kıranlardan birisi fukara babası (tabib el gallabe) Doktor Maşali olmuştur. Hayır hasenat sahipleri ve çeşitli hayır cemiyetleri daha iyi bir muayenehaneye taşınması ve faaliyetlerin burada genişletmesi için kendisini nafile ikna etmeye yeltenirler. O fakirlerden de garibanlıktan da vazgeçmez. Allah yerini boş bırakmasın ve emsallerinin sayısını artırsın.

Muhammed Maşali toplumu yaşatanlardan birisiydi. Böyle bir hikayeyi Hamdi Mert de vaktiyle kaleme almıştır. 'Bizi Yaşatanlar' isimli eser samimi ve fedakar bir insanın mütevazi çabalarıyla toplumun makus talihini nasıl yendiğini anlatmaktadır.

Sadırlarda yaşayan Doktor Muhammed Maşali satırlara da dökülmedi, tanıtılmalı ve gelecek nesillerce daima hatırlanmalı. İçlerinden ona özenenler çıkmalı. İyilik artmalı ve taşmalı. Başarı hikayelerimiz kadar bizim insanlık hikayelerine de ihtiyacımız var. Doktor Muhammed Maşali bu hikayelerden birisini yazdı. O iyiliği yaşattı, sosyal barışın harcı oldu, biz de onu yaşatmalıyız.

Mustafa Özcan