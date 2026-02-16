Bangkok’ta Müslümanlara Ait Külliye ve Okul

Tayland İzlenimleri - 3

Tayland ziyaretimizin ikinci ve son gününde, Şeyhülislamlık ziyaretimizin ardından davet edildiğimiz Kamalu'l-İslam adlı külliyenin camisinde, öğle namazı öncesinde yaşadıklarımızı bir önceki yazımızda ele almıştık. Sonrasına ait izlenimlerimizi ise bugünkü yazımızda ele alacağız.

Namaz sonrasında ikram edilen öğle yemeğinin ardından, yetkililer büyük bir alan üzerinde kurulu külliyenin bazı bölümlerini gezdirerek bize sevindirici bilgiler verdiler.

Adı geçen külliyede, kendilerini uyku saatinde resimlediğimiz 3-4 yaşlarındaki miniklerden ortaokul seviyesindeki öğrencilere kadar din eğitimi verilmekte. Üstü çatıyla kapalı, açık bir alanda toplanmış ve bizi ilgiyle bekleyen öğrencilerin bulunduğu bölüme geçtiğimizde, öğretmenleri bir kız öğrenciyi davet etti. Öğrenci, tilavetinde ilk nazil olan İkra (Alak) suresinin ayetlerini okudu.

Bir tespitimi burada paylaşmak isterim: Türkiye'de öğrenim gören üniversite öğrencilerimizden biliyorum; Tayca konuşanlar için başka bir dili öğrenmek de konuşmak da kolay değil. Ancak 11-12 yaşlarındaki bu kız çocuğu, hem harfleri telaffuzu hem de tecvit kurallarını uygulayışı bakımından harika bir okuyuş gerçekleştirdi. Bunu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi olarak görmek galiba en doğru olanı. Zira Allah Teâlâ, "Onu okumaya ve anlamaya çalışan her kişi için, biz Kur'an'ı çok kolaylaştırdık." (Kamer, 17) buyuruyor. Şahit olduğumuz nice kişi, bir başka dili öğrenirken yaşadığı zorlukları, Kur'an okumayı öğrenirken ve onu tilavet üzere okurken yaşamıyor! Bu dikkat çekici gerçeğe, bu kez Güneydoğu Asya'nın bu ülkesinde şahit oluyorduk.

Kamalu'l-İslam Külliyesi'nden güzel duygularla; kalbimizde bu coğrafyanın Müslümanlarına, yaşlılarına, gençlerine ve çocuklarına muhabbet besleyerek vedalaşıp ayrılıyorduk.

Bangkok'ta Özel Bir Okul: Nonchok Phitthaya Nussorn Matthayom School

27 Ocak Salı gününün son programında, öğleden sonra ziyaret edeceğimiz özel okula kısa bir yolculuktan sonra ulaşmıştık. Bizi, okulun kurucularından olan bir hanımefendi karşılayıp kısa bir çay ikramından sonra 2.000 öğrencinin öğrenim gördüğü okullarının, açık havada üzeri çatıyla kapatılarak gölgelik oluşturulan tören alanına götürdü.

Okulun ana binasından bahsini ettiğim alana kadar yaklaşık 900 metrelik güzergâh; kızlı erkekli öğrencilerin ellerinde Türk ve Tayland bayraklarını sallayarak bizleri selamlarla karşıladıkları bir törene sahne olmuştu âdeta... Mükemmel bir şekilde işleyen program, öğrencilerden birinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamış ve okulu tanıtan bir video ile devam etmişti. Okul müdürünün konuşmasıyla tamamlanan resmi fasıl sona ermiş ve sıra onların çok önemsedikleri kısma gelmişti.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam-Hatibi" olarak davet edildiğimiz kürsüye çıkarken; bağdaş kurarak oturmuş, ilgi, sükûnet ve bariz bir saygı dolu disiplin içindeki 2.000 kişiye yakın devasa öğrenci kitlesinin yüzlerine yansıyan sevgilerine şahitlik ettik. Uzak Doğu ülkelerinde şahit olduğumuz bu son derece tabii "saygılı disiplin" anlayışı, ev sahibi okulun öğrencilerinde de görülebilir ve hissedilebilir durumdaydı.

Doğrusu, misafir bir konuşmacı için hem çok etkileyici hem de heyecan verici bu atmosferde konuşmanın zorluğu, bu duruma muhatap olanlarca bilinen bir hakikattir. İlk sözlerim şu cümle oldu:

"Keşke sizin dilinizi konuşabilseydim de duygularımı bizzat kendim sizlere iletebilseydim!"

Evet, memleketimden binlerce kilometre uzakta, Budizm'in hüküm sürdüğü bir coğrafyada İslam'a gönül veren, âlemlerin Rabbine iman eden, O'nun gönderdiği kutlu elçilerin sonuncusu Hz. Muhammed'e inanan ve muhabbet besleyen bu Müslümanlara, Allah'ın bu genç kullarına nasıl hitap etmeliydim? Bu zor görevi Allah'tan yardım dileyerek yerine getirmeye niyetlenip sözlerime başladım. Yine öğrencimiz Jasmine Kassamara'nın tercümeleriyle "Kur'an'da Gençler" konusunda kısa bir giriş bölümünden sonra sözü Peygamberimizin gençlere verdiği değere getirmiş ve onlara bu konudaki hadis-i şerifleri aktarmıştım.

Son olarak öğrencilerin misafirlerine gösterdikleri sevgiyi, Peygamberimizi Medine'ye gelişinde karşılayan çocukların ve gençlerin sevgisine benzetmiştim. Benden bir şeyler okumamı istiyorlardı. Ben de konuşmamın en sonunda onlara Peygamberimizle Medineli çocukların diyaloğunu anlatmış ve sözü o gün Medineli çocukların terennüm ettikleri "Taleal Bedru Aleyna" adlı mutluluk şiirine getirmiştim. 1989 yılında ülkemizde ilk kez okuma nasibine mazhar olduğumuz bu muhalled eseri, o gün dünyanın bir ucunda, asırlar sonra Taylandlı Müslüman gençlerle birlikte okumak nasip olmuştu, hamdolsun…

Hediye takdimlerinin ardından, hafızamızda ve gönlümüzde tatlı bir hatırayla ayrılmıştık bu güzel okuldan. İki gün; Bangkok'taki açılış programı, dinî otorite, mabet ve okulların ziyaretleriyle bereketlenerek genişlemiş ve yetmişti bize…

Seyahatimiz esnasında ilk günden itibaren mihmandarlık yapan Muhammed ve Nasriyye kardeşlerimize, öğrencimiz Jasmine'e buradan teşekkürlerimi; Kamalu'l-İslam Camii İmamı Hacı İsmail Hoca'ya şifa dileklerimi ve bizleri misafir eden camilerin ve okulların görevli ve idarecilerine şükranlarımı arz ediyorum.

Umarız, meşhur şairimiz Bâkî'nin şu vecizesi, bu satırların yazarı için de söz konusu olur:

"Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal, Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş…"

İki gün sonra idrak edeceğiniz Ramazan-ı Şerifiniz; sağlık, afiyet, maddi ve manevi bereketlerle gelsin gönüllerinize ve hanelerinize…

Sağlıcakla kalınız efendim.

Mehmet Emin Ay

