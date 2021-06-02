Taksim meydanının süsü: Taksim Camii

93 Harbi'nden sonra Rusların Taksim'e bir kilise yapmak istemelerine karşı, II. Abdülhamid'in bir de cami yapmak şartını ileri sürmesi ile gündeme giren Taksim'e cami inşa edilmesi hikayesi nihâyet gerçekleşti. 1878'te inşasına karar verilen cami ancak 143 yıl sonra 2021 yılında yapılabilen caminin yapılmasında emeği geçenlerden, ilk düşünenden, yapanlardan, yaptıranlardan, vesile olanlardan, gayret edenlerden, en ufak katkısı bulunanlardan Allah razı olsun. Göçenlere rahmet eylesin, kalanlara selamet versin.

İşin tarihi ve siyasi tarafı bir tarafta dursun, ben meseleye bir başka zaviyeden bakmaya çalışacağım.

Bizde son elli yılda inşa edilen camilerin mimarisi için maalesef pek iç açıcı şeyler söylenemez. Bir mabede yakışacak güzellikle camiler inşa etmeyi beceremedik uzun süre. Evlerimiz gibi camileri de kötü inşa ettik. Son zamanlarda ise güzel evler inşa edildiği gibi güzel camiler de inşa edilmeye başlandı. Taksim Camii'ne bu açıdan baktığımızda ise gelecek nesillere miras bırakılacak abidevi yapılardan biri olmaya namzet gibi.

Henüz gidip görmedim ama ilk fırsatta gitmek için can atıyorum. Sadece fotoğraflara bakarak ilk kanaatimi söyleyeyim: Meydanı tamamlayan, süsleyen ve heybet katan bir abidevi bir yapı olmuş. Arsasının hem küçük hem de verevli olmasına rağmen yapılabilecek en uygun bina inşa edilmiş. Üçgenin geniş tarafı, önünde maksem olduğu için aşağıdan pek fark edilmiyor, ancak havadan yapılan çekimlerde görülebilecek durumda ve çekilen fotoğraflardan gördüğüm kadarı ile merkezi kubbeyi taşıyan iki sütun ve sütunlardan yanlara doğru açılan altı revaklı üstü ahşap mahfil ve iki köşedeki kubbe ile muazzam görünüyor. İki sütun arasında ince, dar ve uzun pencerelerin verdiği yükseklik hissi, kubbe ve kubbeyi taşıyan kasnak ve pencereler ile adeta bir köşkü andırıyor.

Caminin tam üstünden çekilen fotoğrafta kubbeler ile merkezi kubbeyi taşıyan altı sütunun giriş ve karşısına gelen taraflarda olanların birbirine simetrik olması ayrı bir ahenk katmış. Merkezi kubbeden başka yanlardaki ikişer küçük kubbe, meydana bakan uzun cephenin iki yanında onlardan daha büyük iki kubbe ve minareler ile köşedeki kubbeler arasındaki daha büyük iki kubbe ile dört farklı büyüklükte kubbeler adeta gökteki farklı büyüklükteki yıldızları andırıyor. Kubbenin taşıyıcı sütunların tepelerinin kubbeli yapılması diğer küçük kubbeleri tamamlayan bir unsur gibi. İki şerefeli iki minare ile de kompozisyon tamamlanmış.

Cami içinde ise ahşap duvar kaplamaları ve cam korkuluklar ile bir sıcaklık yakalanmış. Gün ışığını caminin içine boca eden dar ve uzun pencerelerin verdiği aydınlık haremi ferah ve iç açıcı bir hale getirmiş.

HAT VE NAKIŞ İŞLERİ

Bir cami için olmazsa olmaz kısımlarından biri de tezyinat ve hattır. Kubbe göbek yazısında Fatiha suresi, haremi örten kubbenin kasnak kısmında Ali İmrân suresinden ayetler ve caminin içinde orta kuşakta ise bizim "Amenerresulü" olarak bildiğimiz Bakara 285-286. âyetleri, Haşr suresinin "hüvellahüllezi" ile başlayan 20-24. âyetleri yazılmış. Caminin girişindeki kubbenin göbeğine İhlas Sûresi, kubbenin kasnak yazısında Âyete'l-Kürsi, kıble kapısı üstünde ise gelenekte olduğu üzere Nisâ sûresinin 103. âyeti, "inne's-salâte kânet ale'l-mü'mînîne kitâben mevkûtâ" yazılmış. İstiklal Caddesi'ne bakan girişteki kapının üstüne "Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!" şeklinde meali verilen Ra'd suresinin 24. ayeti yazılmış. Yazılan âyetlerin her biri özenle düşünülmüş ve tasarlanmış.



Merkezi kubbeyi taşıyan sütunların arasına ise her camide olduğu gibi lafzatullah, Hz. Peygamber ve çehâr-ı yâr-ı güzînin isimlerinin olduğu bordo zemin üstüne sarı yazılı levhalar asılmış. Bu levhalar caminin içine başka bir renk ve hava katmış. Bir de kubbenin nakış işi var. Tek kelime ile söyleyeyim, bayıldım. Gözü yormayan sadelikte ve incelikte nakşedilmiş. Hattatını ve nakkaşını tüm kalbimle tebrik ediyorum. Tüm bunları ise zemine serilen özel dokunmuş deve tüyü rengindeki halılar tamamlamış.

Nedense mihrap, minber ve kürsü için benzer duyguları hissedemedim. Beyaz mermer ve içinden gelen let ışıklar diğer unsurlar kadar çekici gelmedi bana. Belki yakından görünce kanaatim değişir. O yüzden daha fazla konuşmayayım.

Caminin yukarıdan çekilmiş genel görüntüsüne şöyle bir bakınca bir yerlerden tanıdıkmış gibi geliyor. Bir taraftan Süleymaniye gibi selâtin camileri andırırken öte yandan sütunlar, avludaki kubbemsi yapılar, dar ve uzun pencereler, kemerli pencereleri olan kubbeli altıgen yapılar ve içinde küçük kemerli üç pencereler, girişte uzanan sütunlar ile farklı mekanlarda gördüğüm birçok farklı mimari yapıdan izler taşımakta. Dikkatlice bakıldığında geleneksel camilere hem benzeyen hem benzemeyen ama hiçbir şekilde gözü rahatsız etmeyen bir görüntüsü var.

Bu güzel caminin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ı, hassaten tebrik ediyorum. Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan da tebrik edilmeyi hak ediyor. Önümüzde böyle bir örnek olduktan sonra kimsenin kötü cami binası yapmaya hakkı yok.

Son olarak söylemek istediğim bir husus daha var. Böyle bir camii ancak büyük bir medeniyet ve kültür birikimine sahip toplumlar inşa edebilir. Böyle bir kültür ve medeniyeti inşa eden milletin mensubu olduğumuz için ne kadar sevinsek az.

İsmail Güleç