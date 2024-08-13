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YAŞAM

Bergama Akrapolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi

"Perseid meteor yağmuru" Slovakya'nın Poloniny Milli Parkı'nda bulunan Kolonicke Sedlo Astronomi Gözlemevi'nden gözlemlendi. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türü olan Perseid, gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu isimle anılıyor.

Bergama Akrapolü’nde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi
Yayınlanma Tarihi: 13.08.2024 10:14:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:14

İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Kent merkezine 103 kilometre uzaklıkta Anadolu'nun eşsiz tarihi hazinesi arasında yer alan ve tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunan Bergama Akrapolü, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.

Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

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