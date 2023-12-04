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YAŞAM

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor

Son 24 saatte metrekareye Edirne'de 23, Kırklareli'nde 67 ve Tekirdağ'da 13 kilogram yağış düştü

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya’da sağanak etkili oluyor
Yayınlanma Tarihi: 4.12.2023 09:42:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:02

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sağanağın öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.

Kırklareli

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yayla Mahallesi'nde metruk bir bina çatısı yağış nedeniyle çöktü.

Tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Ekici, şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşılmadığını kaydetti.

Vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Ekici, "Son 24 saatte metrekareye 67 kilogram yağış düştü. Bunun yaklaşık 50 kilogramı dün akşam 22.00 ile 00.00 saatleri arasında. Yağış nedeniyle bazı binaların bodrumlarında su birikintileri meydana geldi. Bununla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezimize 96 ihbar yapılmış ve ekiplerimiz anında müdahalede bulunmuştur." şeklinde konuştu.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yağışın öğlen saatlerinde etkisini kaybetmesi ön görülüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 13 kilogram yağış düştü.

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