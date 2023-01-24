Başkent Beyrut'un kalbi olarak bilinen Hamra semtinde halka açık, koşu parkuru ve çocuklar için oyun alanı bulunan park, Osmanlı döneminde inşa edilen Sanayi Mektebi'nin bahçesiydi.

Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamid Han döneminde (1876-1909), Lübnan'da 33 yıl boyunca, eğitim, ulaşım, sağlık ve altyapı alanlarında birçok proje hayata geçirildi.

Bu önemli eserlerin arasında, teknik lise olarak inşa edilen ve bugün İçişleri Bakanlığı binası olarak kullanılan "Sanayi Mektebi" ve onun hemen karşısında bulunan Sanayi Parkı yer alıyor.

Sanayi Parkı içerisinde 2. Abdulhamid Han adına inşa edilen "Hamidiye Sebili" de bulunuyor. Hamidiye Sebili, 1900 yılında Abdulhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümünde Beyrut'ta yaptırılmış, Osmanlı dönemine ait görkemli bir yapı olarak öne çıkıyor.

8 metre yükseklikte, beyaz mermerden inşa edilen çeşmenin her iki tarafında da altın yaldızlı şekilde Şeyh Muhammed Ömer el-Berbir tarafından yazılmış şu ifade yer alıyor:

Bu halk çeşmesi Hazreti Muhammed'in (SAV) Medine'ye hicretinden 1318 yıl sonra padişahımız Halife II. Abdulhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü ve Sultan'ın hayırseverliğinin devamı ve göstergesi olarak yaptırılmıştır.

Beyrut'taki önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Hamidiye Sebili, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2015'te restore edildi.

22 bin metrekarelik bahçe

Kuruluşu olan 1907'den sonra uzun dönem parkın adı "Sanayi" olarak anıldı ancak parka daha sonra 22 Kasım 1989'da suikast sonucu öldürülen Lübnan Cumhurbaşkanı Rene Muavvad'ın adı verildi.

Her ne kadar park için "Rene Muavvad" adı verilse de tarihi ismi olan "Sanayi" hem parkın girişinde hem halkın dilinde varlığını korumaya devam ediyor.

"Durumu iyi ve bakımları sürekli yapılıyor"

Beyrut'taki Sanayi Parkı'nın önemine dair AA muhabirine konuşan Beyrut Valisi Mervan Abud, kentin coğrafi olarak daha önce yeşil alanı bol bir kent olduğunu ancak 15 yıl süren iç savaş, ardından gelen ekonomik kriz nedeniyle çevreyi koruyamadıklarını ifade etti.

Başkent genelinde halka açık toplam 12 parkın bulunduğunu belirten Abud, "Beyrut'un batısındaki Hamra Caddesi'nin girişindeki Sanayi Parkı

"Ancak Sanayi'nin bakım ve hizmeti özel bir şirket tarafından üstlenildiği için halka açık konumda. Durumu iyi ve bakımları sürekli yapılıyor. Lübnan'da meydana gelen liman patlaması ve eş zamanlı başlayan ekonomik kriz nedeniyle diğer parklar bakım ve onarım için yeterli bütçeye sahip değil."

Abud, parkların yeniden hizmete açılabilmesi için hükümetten bütçe tahsis etmesini beklediklerini ifade etti.

"Beyrut'ta tek yer Sanayi Parkı"

Lübnanlı çevre uzmanı Mustafa Raad da kentin nüfusu artmasına rağmen yeşil alan hacminde herhangi bir değişikliğin olmadığını söyledi.

Raad, "Kentteki yeşil alanın yok olması veya giderek azalması insanların ruhsal ve sağlık durumunu etkiliyor. İnsanların çıkıp hava alabilecek, yürüyüş yapabilecek bir yeri olmadığı gibi çocukların da oyun oynayıp eğlenebileceği bir parkı yok. Beyrut'ta tek yer Sanayi Parkı." ifadelerini kullandı.

Beyrut sakinlerinin çocuklarını ücretli oyun alanlarına götürmek zorunda kaldığını aktaran Raad, söz konusu oyun alanlarının ücretlerinin yüksek olmasından dolayı bunun devamlı yapılabilecek bir aktivite olmadığını vurgulayarak, yeşil alanların halka kazandırılması gerektiğini dile getirdi.