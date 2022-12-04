Otizmli Abdullah piyano çalıyor

Lise mezunu otizmli Abdullah Talha Bulut , çocukken öğrendiği piyanoyu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine giderek geliştirmeye başladı.

Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezin'de 13 yaş üzeri engellilere bireysel yönelimlerine uygun eğitimler veriliyor. Aralarında otizm, serebral palsi, zihinsel engeli olan 20 kişinin bulunduğu merkezde, bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak için çeşitli kurslar düzenleniyor.

Otizmli lise mezunu 20 yaşındaki Abdullah Talha Bulut da rehabilitasyon merkezinde eğitim alan öğrencilerden biri.

İlkokul öğretmeni tarafından müzik kulağının iyi olduğu keşfedilen Bulut, öğretmeninin desteğiyle rehabilitasyon merkeziyle tanışma imkanı buldu.

Merkezde müzik eğitimine yönlendirilen Bulut, çocuk yaşlarda tek elle çalmayı öğrendiği piyano eğitimini ilerletiyor.

Baba Önder Bulut, İstanbul'da yaşarken 3 yaşında olan oğlunun konuşma yetisinin olmadığının fark edildiğini ve yüzde 80 otizm teşhisi konulduğunu anlattı.

Abdullah'ın piyano çalmaya 10 yaşında başladığını söyleyen Bulut, Ankara'ya yerleştikten sonra oğlunun Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde yaklaşık 5 aydır eğitim almaya başladığını kaydetti.

Bu merkezde piyano çalmayı ilerlettiği oğlunun müzik kulağının ve algısının çok iyi olduğunu ifade eden Bulut, Abdullah'ın öğrendiği, duyduğu bir şeyi unutmadığını söyledi.

Abdullah'ın özel eğitim merkezinde aldığı eğitim ve kaynaştırma eğitimleri sayesinde geliştiğini, kişisel öz bakım becerilerini yapabildiğini belirten Bulut, oğlunun eğitimler sonucunda bu seviyeye gelebildiğini kaydetti.

Baba Bulut, "Abdullah önceden çok huysuzdu. Buraya katıldıktan sonra hem psikolojik anlamda hem evdeki hareketleri ve davranışları anlamında çok olumlu etkileri oldu. Kendini idare edebilecek şekilde bütün işlerini yapabiliyor." dedi.

Otizmli Abdullah da piyanoyla Beethoven'a ait bir eseri ve "Samanyolu", "Caddelerde Rüzgar" adlı şarkıları çaldı.