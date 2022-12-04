Arama

Menu
YAŞAM

Otizmli Abdullah piyano çalıyor

Lise mezunu otizmli Abdullah Talha Bulut, çocukken öğrendiği piyanoyu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine giderek geliştirmeye başladı.

Otizmli Abdullah piyano çalıyor
Yayınlanma Tarihi: 4.12.2022 11:55:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:59

Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezin'de 13 yaş üzeri engellilere bireysel yönelimlerine uygun eğitimler veriliyor. Aralarında otizm, serebral palsi, zihinsel engeli olan 20 kişinin bulunduğu merkezde, bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak için çeşitli kurslar düzenleniyor.

Otizmli lise mezunu 20 yaşındaki Abdullah Talha Bulut da rehabilitasyon merkezinde eğitim alan öğrencilerden biri.

İlkokul öğretmeni tarafından müzik kulağının iyi olduğu keşfedilen Bulut, öğretmeninin desteğiyle rehabilitasyon merkeziyle tanışma imkanı buldu.

Merkezde müzik eğitimine yönlendirilen Bulut, çocuk yaşlarda tek elle çalmayı öğrendiği piyano eğitimini ilerletiyor.

Baba Önder Bulut, İstanbul'da yaşarken 3 yaşında olan oğlunun konuşma yetisinin olmadığının fark edildiğini ve yüzde 80 otizm teşhisi konulduğunu anlattı.

Abdullah'ın piyano çalmaya 10 yaşında başladığını söyleyen Bulut, Ankara'ya yerleştikten sonra oğlunun Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde yaklaşık 5 aydır eğitim almaya başladığını kaydetti.

Bu merkezde piyano çalmayı ilerlettiği oğlunun müzik kulağının ve algısının çok iyi olduğunu ifade eden Bulut, Abdullah'ın öğrendiği, duyduğu bir şeyi unutmadığını söyledi.

Abdullah'ın özel eğitim merkezinde aldığı eğitim ve kaynaştırma eğitimleri sayesinde geliştiğini, kişisel öz bakım becerilerini yapabildiğini belirten Bulut, oğlunun eğitimler sonucunda bu seviyeye gelebildiğini kaydetti.

Baba Bulut, "Abdullah önceden çok huysuzdu. Buraya katıldıktan sonra hem psikolojik anlamda hem evdeki hareketleri ve davranışları anlamında çok olumlu etkileri oldu. Kendini idare edebilecek şekilde bütün işlerini yapabiliyor." dedi.

Otizmli Abdullah da piyanoyla Beethoven'a ait bir eseri ve "Samanyolu", "Caddelerde Rüzgar" adlı şarkıları çaldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ankara İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Beethoven serebral pal Samanyolu cadde Abdullah Talha Bulut Gündüz Bakım Rehabilitasyon

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN