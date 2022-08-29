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YAŞAM

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge birincisi

Yayınlanma Tarihi: 29.8.2022 17:05:03 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 17:04
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması bölge birincisi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur'an kursları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge birincisi Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel bölge birincisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur'an kursları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali, Bayburt Yusufiye Camiinde düzenlendi. Yarışmada bölge birincisi Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel oldu.

Yarışmaya Bayburt, Van, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Bitlis il birincileri katıldı. Yarışmada Elazığ Altın çevre yatılı erkek Kur'an kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel bölge birincisi oldu. Yarışmayı birinci olarak bitiren Muhammet Fatih Yel, 17 Eylülde Denizli'de yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

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Etiketler Bayburt Yusufiye Camii Muhammet Fatih Yel Türkiye Kur an diyanet işleri başkanlığı

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