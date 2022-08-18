Muğla’nın Menteşe Belediyesi tarafından ata tohumlardan üretilen ürünlerin hasadı Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük arazide şenlik havasında yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün de hasat yaptığı şenliğe katılan vatandaşlar ata tohumlarından üretilen domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, acur ve salatalıklardan ücretsiz olarak poşetlere doldurdular.

İki yıldır toprakla buluşuyor

Menteşe Belediyesi tarafından pandemi döneminde ata tohumları Büyükşehir Belediyesi tohum merkezinden temin edilen çok sayıda yerli tohumları iki yıldır toprakla buluşturuyor. Karakılçık buğday, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, patlıcan, nohut, salatalık, kavun, karpuz gibi yerli ve ata tohumlarından üretilen ürünlerin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Ürünlerin bir kısmı belediye aş evinde kullanılıyor

Karakılçık buğday hasadından elde edilen tohumlar da üreticilere yetiştirmeleri karşılığında dağıtılırken, üretilen ürünlerin bir kısmı ile de Menteşe Belediyesi aş evinde kullanılıyor. Aş evinde kullanılan malzemeler ile yapılan yemeklerin büyük bölümü de yine yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

İhtiyaç duyan vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor

Menteşe Belediyesi'nin kendi arazilerinde üretilen ata tohumu ürünler hem gelecek kuşaklara aktarılıyor, hem de sosyal belediyeciliğin gereği olarak fakir ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ata tohumlarından elde edilen ürünler ücretsiz olarak dağıtılıyor.

"Geleceğimiz için üretiyoruz"

Kafaca Mahallesinde 7 dönümlük arazide ata tohumlarından üretilen ürünlerin hasat şenliğinde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Üretimin bu kadar değerli ve önemli olduğu bir ortamda Büyükşehir Belediyemizin izinde yürüyerek tarımı desteklemeye, üreticimizin yanında olmaya, özellikle ata tohumlarımız olan dedelerimizin, ninelerimizin tohumlarını yetiştirerek gelecek nesillere ulaştırma noktasında çalışmalar yapıyoruz. Covid-19 sürecinde 'Geleceğimiz için üretiyoruz' sloganı ile tarımsal üretime ağırlık verdik. Belediyemiz bünyesinde tarım birimini kurarak bu çalışmalara başladık. Belediyemize ait arazilerimizde tamamen ata tohumlarımızdan sebze, meyve, buğday, zeytinlerimizden zeytinyağı ürettik. Bugün de bu 7 dönümlük arazide ürettiğimiz ürünlerin tamamının tohumları Büyükşehir Belediyemizin tohum merkezinden. Genetiği incelenmiş, tamamı ata tohumlarından olan ürünlerin hasadını bugün yapacağız" dedi.

"Muğla sadece turizmden ibaret değil"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla birçok kesimin bildiği gibi sadece bir turizm kenti değil. Deniz, kum, güneş değil. Muğla'yı dışarıda veya yarışmalarda sorsanız, en önemli sektörü diye turizm denirdi. Ama öyle değildi. Buna rağmen turizm bu kadar öne çıktı, tarıma bu kadar sekte vuruldu, buna rağmen kırsalda yaşayan Muğlalı hemşehrilerim her şeye rağmen üretim yapmaya devam ettiler" dedi.