Antalya'nın Manavgat ilçesindeki heyecan arayanların vazgeçemediği adresler arasında yer alan Köprüçay'da bu yıl rafting ve kano yapan turist sayısının 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay, adını suyun kaynağının başladığı bölgede bulunan 2 tarihi köprüden alıyor.

Toros Dağları'ndan başlayan 14 kilometre uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri olan Köprülü Kanyon içerisinde yer alan Köprüçay, yaz kış yüksek debiye sahip olması dolayısıyla rafting ve kano tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Kentteki turistik tesislerde konaklayanlar tatillerine adrenalini de eklemek için "rafting turları"na katılıyor.

Servislerle sabah erken saatlerde Köprüçay'a gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kaskları ile bot ve kanolara binip kendilerini serin sulara bırakıyor. Unutulmaz bir gün geçiren turistler, zaman zaman yüzme ve Köprüçay çevresindeki tarihi yerleri gezi molası veriyor.

Turistler, parkurda bot ve kanonun yanı sıra jet motoruna biniyor ve zipline aktivitesine katılıyor.

Yaklaşık 4 saatte tamamlanan tur kapsamında turistler, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla yaşadıkları heyecanı ölümsüzleştiriyor.

Köprüçay, Antalya, Burdur ve Isparta'dan gelen macera tutkunlarından da yoğun ilgi görüyor.





"Talebe yetişemez hale geldik"

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, parkurun Antalya'nın 40 dereceyi aşan sıcağında tatilcileri serinlettiğini söyledi.

Bölgeye bu yıl ilginin yüksek olduğunu aktaran Tırnaksız, "Günde ortalama 7 ila 10 bin kişi rafting yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 800 bin kişi gelmişti bu yıl ise 1,5 milyon turist bekliyoruz. Burası için rekor turist sayısına ulaşacağız. Talebe yetişemez hale geldik. Rus ve Avrupalı turistlerin yanı sıra Arap tatilciler büyük ilgi gösteriyor." dedi.

Parkurun heyecanlı olmasına rağmen herhangi bir tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Tırnaksız, 7 yaşındaki çocuğun bile rafting yapabildiğini kaydetti.

Rafting yapan Burak Özel de parkurun keyifli olduğunu belirterek, "Suyun soğukluğu çok güzeldi. Bu sıcak havada serinleme fırsatı yakaladık. Arkadaşlarımızla çok eğlendik. Deniz tatili yapmaktansa daha serin olan yerlerde aktivite yapmak bize daha keyifli geliyor." diye konuştu.

Alman turist Benjamin Schubert ise Antalya tatiline heyecanı sevdiği için raftingi de eklediğini anlatarak, "Tatilimizin en heyecanlı anlarını yaşadık. Su da çok soğuktu. Çok güzel ve eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.