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Muş Ovası ayçiçekleriyle sarıya boyandı

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 10:59
Muş Ovası ayçiçekleriyle sarıya boyandı

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ekimi yapılan ayçiçeği tarlaları, ovayı altın sarısına boyadı.

Muş'ta 30 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği kartpostallık manzaralar oluşturdu. Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi, yaklaşık 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptı. İlkbahar mevsimiyle ekimi yapılan ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla ortaya eşsiz güzellik çıktı. Uçsuz bucaksız tarlalarda sarı rengiyle kartpostallık manzara oluşturan ayçiçekleri, aynı zamanda ekonomiye de büyük katkı sunuyor.

Hedef dekar başı 200 kilogram

Ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş'ta hem yağlık hem de çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Özel bir firma tarafından 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Gün, "Bunun yanında, Bulanık ilçesinde çiftçiler tarafından 5 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiği öngörülmektedir. İnşallah dekara 200 kilogram gibi bir rekolte beklemekteyiz" dedi.

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Etiketler Muş Ovası Türkiye ayçiçeği Ayçiçeği tohumu ayçiçeği tarlası

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