Doğaseverler gece yürüyüşüyle İstanbul Boğazı’nın güzelliğini izledi

Orman yangınlarından giriş ve çıkışların eylül ayına kadar yasaklanması nedeniyle İstanbul'da gece bir araya gelen doğaseverler, Sarıyer'den Beşiktaş'a kadar 20 kilometre yürüyüş yaptı.

İstanbul Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen ve gece yarısında başlayan etkinlikte doğaseverler, sabah güneş doğana kadar yürüdü.Sarıyer'de Hacıosman Metro çıkışında bir araya gelen doğaseverler, sahile inip, Kireçburnu, İstinye, Yeniköy, Bebek rotasını izleyerek 20 kilometrelik yürüyüşlerini Beşiktaş sahilde tamamladı.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü Gönüllü Yürüyüş Lideri Taner Erdem, kulüp olarak doğa yürüyüşleri yaptıklarını ancak bu yaz döneminde ormanlara girişlerin yasaklanması nedeniyle İstanbul'da gece yürüyüşü etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Şehirde de gündüz yürümenin pek imkanı olmadığından böyle gece yürüyüşü etkinliği yapıyoruz. Özellikle bu parkurda İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini ve üç köprüyü birden görme imkanı bizi sunuyor. Bu güzellikleri sakin bir şekilde izleme imkanımız oluyor. Yol boyunca kısa molalar veriyoruz." dedi.

Yürüyüşlerinin doğada gerçekleştirdiklerinden farksız olduğunu ifade eden Erdem, gece yürüyüşünü de disiplinli bir şekilde ve kurallara uyarak yaptıklarını söyledi.Erdem, rotalarının üzerinde çok sayıda yalı gördüklerini ve çınarlardan oluşan tünel gibi yerlerden geçtiklerini, sahile paralel yaptıkları yürüyüşü Beşiktaş İskelesi'nde tamamladıklarını dile getirerek, güzel bir gün doğumuyla güne başladıklarını anlattı.

Yürüyüşe katılan İstanbul Doğa Sporu Kulübü Derneği üyelerinden Mülkiye Okyay, etkinlik sayesinde yeni doğaseverlerle tanışma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Hiç İstanbul'da gece yürümemiştim. Kendimi emniyette hissetmiyordum tek başına yürümeyi. Ama bir spor kulübünün organizasyonuyla yürüyüş yapmak daha emniyetli ve daha keyifli oluyor. Gece sakin oluyor, doğayı ve denizi dinleyebiliyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe eşi ve kız bebekleriyle katılan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Gönüllü Yürüyüş Lideri Şükrü Gün de İstanbul'un gündüz farklı gece farklı bir güzellikte olduğunu anlatarak, "Biz de bunun avantajlarını yaşıyoruz. Biz ailece katılıyoruz bu yürüyüşlere. Durumu uygun olanlara gece yürümelerini tavsiye ediyorum. Gündüzün sıcağından kurtulup, İstanbul'un farklı bir yüzünü görüyor insan. Aynı zamanda sağlık içinde yürüyüş önemli." ifadelerini kullandı.