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YAŞAM

İstanbul’dan memleketine dönerek böğürtlen üreticisi oldu

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 09:39
İstanbul’dan memleketine dönerek böğürtlen üreticisi oldu

İstanbul'dan köyü Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dönen emekli marangoz Hüseyin Dulkadir'in yetiştirdiği böğürtlenler yoğun talep görüyor.

İstanbul'da uzun yıllar marangozluk yaptıktan sonra emekliye ayrılan 59 yaşındaki Hüseyin Dulkadir, eşiyle döndüğü memleketinde kayısıya alternatif olarak böğürtlen yetiştirmeye karar verdi.

Kırsal Sürgü Mahallesi'nde babasından kalma 7 dönüm araziye 2020'de böğürtlen bahçesi kuran Dulkadir, ilk yıl 80 kilogram ürün hasat etti. İkinci yıl üretimi 1,5 tona çıkaran Dulkadir, bu sezon ise 5 ton rekolte hedefliyor.

"Başaraman zor dediler"

Ürünlerini sadece bahçesinde satan Hüseyin Dulkadir, "Böğürtlen bahçesini kurmak istediğimi etrafıma söylediğimde herkes olumsuz baktı. 'Bunu başarman çok zor, kime satacaksın, çabuk bozulabilen bir ürün, bunu nerede saklarsın' dediler ama ben her şeye rağmen niyetlenmiştim." dedi.

"Talebe yetişemiyoruz"

Arazisinin yol kenarında bulunduğunu anlatan Dulkadir, "Yolun belirli kenarlarına satış için afişler asmıştım şimdi talebe yetişemiyoruz. Ürünü nereye satacağız diye düşünürken şimdi insanlar buraya koşup geliyor hatta bazen 'kalmadı, kusura bakmayın, birkaç gün beklemeniz lazım' diyoruz" şeklinde konuştu.

"Eşimin sayesinde başardık"

Hüseyin Dulkadir'in eşi Emine Dulkadir ise 35 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra eşinin düşüncesiyle Malatya'ya döndüklerini ifade etti. Eşine her zaman destek olduğunu belirten Emine, "Eşim burada çok güzel bir şeyi başardı. Hasada 1 haftadır başladık, güzel verim alıyoruz. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz." diye konuştu.

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Etiketler Malatya İstanbul böğürtlen böğürtlen Üretici memleketi

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