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YAŞAM

29 Haziran 2022, şu ana dek yaşanan en kısa gün olarak kayda geçti

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:23
29 Haziran 2022, şu ana dek yaşanan en kısa gün olarak kayda geçti

29 Haziran 2022 günü, dünyada şu ana dek yaşanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti.

USA Today'ın haberine göre, 29 Haziran'da dünya kendi ekseni etrafında 24 saat veya 86 bin 400 saniye süren dönüşünü daha erken tamamladı.

İngiltere'deki Ulusal Fizik Laboratuvarı, dünyada şimdiye kadar kaydedilen en kısa günün 29 Haziran olduğunu ve bu günün normalden 1,59 milisaniye daha erken sona erdiğini belirledi.

Yeni bir hicrî yılın ilk gününde… YENİ BİR HİCRÎ YILIN İLK GÜNÜNDE…

Buna karşın 2020'de, tarihte kaydedilen en kısa 28 gün yaşanmıştı.

Bilim insanları, 1960'larda atomik saatlerin icadıyla her günün uzunluğunu ölçüyor. Bazı kaynaklara göre, dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor gibi görünse de bu hız dalgalı seyir izleyebilir.

Dünyanın dönüş hızını etkileyen etkenler tam olarak bilinmese de bilim insanları, dünyanın iç veya dış katmanları, okyanuslar, ay ve hatta iklimin etkili olabileceğini düşünüyor.

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Etiketler İngiltere USA Today Ulusal Fizik Laboratuvar 2020 en kısa gün

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