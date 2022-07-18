Arama

Menu
YAŞAM

Nesli tükenme tehlikesi altında!

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 15:05
Nesli tükenme tehlikesi altında!

Nesli tükenme tehlikesi yaşayan Fırat kaplumbağası, Adıyaman'da balıkçıların misinalarına takıldı.Amatör balıkçılar tarafından görüntülenen kaplumbağa misinadan kurtularak suda kayboldu. Yalnızca Mezopotamya bölgesinde yaşayan kaplumbağadan az sayıda bulunuyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası, Adıyaman'da misinalarına takılan balıkçılar tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı kıyısında avlanan amatör balıkçılar, misinaya farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü.

Balıkçıların kıyıya çektiği kaplumbağa, misinadan kurtularak suda kayboldu. Balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Teknofest Girişim Programı Tanıtım Etkinliği İstanbul’da Gerçekleşti TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI TANITIM ETKİNLİĞİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Görüntüleri inceleyen Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, yaptığı açıklamada, hayvanın nesli kritik tehlike altında (CR) bulunan "Rafetus Euphraticus" adı verilen Fırat kaplumbağası olduğunu söyledi.

Trionychidae familyasından olan kaplumbağanın sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu hayvan sadece Mezopotamya bölgesinde yaşıyor. Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Suriye, Fırat ve Dicle'nin devam ettiği her yerde bulunuyor. Bu kaplumbağalar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisine bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Çünkü yumurtalarını bırakacak uygun ortam bulamıyorlar."

Papua Yeni Gine’de bulunan dev fosilin farklı bir kanguru türüne ait olduğu saptandı PAPUA YENİ GİNE'DE BULUNAN DEV FOSİLİN FARKLI BİR KANGURU TÜRÜNE AİT OLDUĞU SAPTANDI

Balıkçılara da uyarılarda bulunan Yıldız, "Balıkçı arkadaşlarımızdan özellikle ricamız, bu hayvana zarar vermesinler. Yakaladıkları anda tekrar suya bıraksınlar. Çünkü Fırat kaplumbağası nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir hayvan." dedi.

NASA, CAPSTONE uzay aracını Ay’ın yörüngesine doğru fırlattı NASA, CAPSTONE UZAY ARACINI AY’IN YÖRÜNGESİNE DOĞRU FIRLATTI

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Fırat Adıyaman Mezopotamya Atatürk Barajı dicle nehir İran Türkiye Suriye Dicle Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Trionychidae Fırat kaplumbağası Fırat su Mehmet Zülfü Yıldız Fırat kaplumbağa nesli tükenen hayvanlar WWF

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN