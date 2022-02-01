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Sezai Karakoç, çizgilerle yad ediliyor

Yayınlanma Tarihi: 01.02.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 11:18
Sezai Karakoç, çizgilerle yad ediliyor

"Bi'Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç" sergisi Esenler'de ziyarete açıldı.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Esenler Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle kapılarını açan "Bi'Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç" sergisi ile yad ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide, dünya karikatüristlerinin kaleminden 35 eser sanatseverlerle buluştu.

Sergiye Türkiye'nin yanı sıra Fas, Lübnan, Hindistan, ABD, Endonezya, Ukrayna, Polonya, İran, Mısır ve Bosna-Hersek'ten 30 sanatçı eserleriyle katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sergi küratörü Ahmet Altay, "Bu sergiyle dünyadaki çizerlerle üstadı anlamak ve dünyaya da çizgi diliyle bu anlatıları bir araya getirmeyi hedefledik." ifadelerine yer verdi.

Sergi, şubat ayı boyunca ziyaret edilebilecek.

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Etiketler Sezai Karakoç Dünya Karikatüristler Birliği Türkiye

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