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Yeterince şükrediyor muyuz? I Çerezlik

Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: Aralık 05, 2024 13:27

Yeni YouTube Programımız: Çerezlik sizlerle…🍿

📌 İlk bölümümüz yayında! Bu bölümde, hayatın içinde çoğu zaman unuttuğumuz ama aslında çok önemli olan bir soruyu irdeledik: Yeterince şükrediyor muyuz?

Hayatımızda küçük anlara bile teşekkür edebilmenin öneminin ne kadar farkındayız? Bu samimi ve düşündürücü sohbetimize sizi de bekliyoruz.

👉Sevgili Fikriyat okurları, videomuzu beğenip yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

Editör: Sümeyye Gedizli

Betül Sav

Özge Özkul

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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