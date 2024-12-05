Yeterince şükrediyor muyuz? I Çerezlik
Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: Aralık 05, 2024 13:27
Yeni YouTube Programımız: Çerezlik sizlerle…🍿
📌 İlk bölümümüz yayında! Bu bölümde, hayatın içinde çoğu zaman unuttuğumuz ama aslında çok önemli olan bir soruyu irdeledik: Yeterince şükrediyor muyuz?
Hayatımızda küçük anlara bile teşekkür edebilmenin öneminin ne kadar farkındayız? Bu samimi ve düşündürücü sohbetimize sizi de bekliyoruz.
👉Sevgili Fikriyat okurları, videomuzu beğenip yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
Editör: Sümeyye Gedizli
Betül Sav
Özge Özkul
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
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