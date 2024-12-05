Yeterince şükrediyor muyuz? I Çerezlik

Yeni YouTube Programımız: Çerezlik sizlerle…🍿

📌 İlk bölümümüz yayında! Bu bölümde, hayatın içinde çoğu zaman unuttuğumuz ama aslında çok önemli olan bir soruyu irdeledik: Yeterince şükrediyor muyuz?

Hayatımızda küçük anlara bile teşekkür edebilmenin öneminin ne kadar farkındayız? Bu samimi ve düşündürücü sohbetimize sizi de bekliyoruz.

👉Sevgili Fikriyat okurları, videomuzu beğenip yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

Editör: Sümeyye Gedizli

Betül Sav

Özge Özkul

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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