Üstad Sezai Karakoç’a evinin önünde son veda

Türk milleti büyük şairi Sezai Karakoç'a ağladı!
Ümmetin gür sesi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. "Şehzadebaşında...
Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"sine kavuştu. Cenazesi 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Sevenleri Üstad'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Fikriyat ekibi olarak, insanların yeni yeni Karakoç'un evinin önünde toplandığı dakikalarda canlı yayına geçtik; cenazeye katılım sağlayamayan sevenlerini anbean bilgilendirdik. Hemen evinin önündeki bekleyişe iştirak ettik ve canlı yayınla size duyurduk.
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Ümmetin gür sesi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. "Şehzadebaşında...
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