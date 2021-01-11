Tütün ürünlerinin hep zararlarından bahsediyor; çoğumuz bunları ezbere biliyoruz. Peki, sigarayı bırakmak sağlığı nasıl etkiliyor? Sigarasız geçirdiğiniz ilk 20 dakikadan itibaren vücuttaki olumlu etkiyi görebilmek mümkün! İşte, sigarayı bırakmanın sağlığa etkileri…

"Sigarayı bıraktığınızda vücudunuzda neler oluyor?" adlı içeriğimizi okumak için tıklayın.

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