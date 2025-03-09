Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Yaşam Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatımı I Kaplumbağa ve Kuşlar Masalı I Ramazan Feneri Etkinliği

Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatımı I Kaplumbağa ve Kuşlar Masalı I Ramazan Feneri Etkinliği

Yayınlanma Tarihi: Mart 09, 2025 10:50 Güncelleme Tarihi: Mart 09, 2025 10:56

Büyüklerimiz bizi "Anadolu masalları" ile sarıp sarmaladı, büyüttü. Bugünlere, içimizi ısıtan masallarla yoğrularak geldik. İşte, bizde bu hisleri yeniden canlandırmak, aynı duyguları yaşatmak istiyoruz. Ramazan boyunca Hikaye ve Masal Anlatıcısı Nergiz Mert Ocaklı ile evlerimize konuk olacak. Bu bölümde Ocaklı, çocuklarımıza Kaplumbağa ve Kuşlar Masalı'nı anlatacak ve Ramazan Feneri Etkinliği yaptıracak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Herkes başarılı olmak zorunda mı? I Çerezlik 5. Bölüm

Herkes başarılı olmak zorunda mı? I Çerezlik 5. Bölüm

Türkiye benim ikinci vatanım I Leonida Timuş I Fikriyat Sohbetleri

Türkiye benim ikinci vatanım I Leonida Timuş I Fikriyat Sohbetleri

Memleketimin %90’ına yakını yıkılmıştı I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Memleketimin %90'ına yakını yıkılmıştı I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Tabut, soğuk bir kış günü bir ihtiyacı giderdi I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Tabut, soğuk bir kış günü bir ihtiyacı giderdi I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

İnsanın insana eşlik etmesi için sadece çabası yeterli oluyor I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

İnsanın insana eşlik etmesi için sadece çabası yeterli oluyor I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Maraş’ı görünce dünya ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirdik I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Maraş'ı görünce dünya ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirdik I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı