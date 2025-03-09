Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatımı I Kaplumbağa ve Kuşlar Masalı I Ramazan Feneri Etkinliği

Büyüklerimiz bizi "Anadolu masalları" ile sarıp sarmaladı, büyüttü. Bugünlere, içimizi ısıtan masallarla yoğrularak geldik. İşte, bizde bu hisleri yeniden canlandırmak, aynı duyguları yaşatmak istiyoruz. Ramazan boyunca Hikaye ve Masal Anlatıcısı Nergiz Mert Ocaklı ile evlerimize konuk olacak. Bu bölümde Ocaklı, çocuklarımıza Kaplumbağa ve Kuşlar Masalı'nı anlatacak ve Ramazan Feneri Etkinliği yaptıracak.