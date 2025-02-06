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Memleketimin %90'ına yakını yıkılmıştı I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Yayınlanma Tarihi: Şubat 06, 2025 16:48 Güncelleme Tarihi: Şubat 06, 2025 16:48

◾ İlk uçaktan indiğimde gördüğüm manzara karşısında kaldım, dondum. Sürekli şunu yazdığımı hatırlıyorum, "Memleketimin %75'i yıkıldı." Uçaktan indiğimde de şunu gördüm, memleketimin %90'ına yakını yıkılmış olduğunu gördüm.

◾ Benim kendi evim, eşimin iş yeri ailemizin bir kısmı şehrin en yıkılan bölgesindeydi, şehrin merkezindeydi. Daha batıya doğru olan kısım biraz daha az zarar gördü ama çok ciddi zarar içerisinde. Bundan dolayı "Asrın Felaketi" deniyor.

◾ Yani kendi şehrinizi önce enkazını görüyorsunuz daha sonra enkaz da kalktıktan sonra bomboş tarla haline dönüşmüş olması çok korkunçtu, dedim "Maraş yok" hani 40 yıl düşünsem kendi memleketimin yıkılacağı aklıma gelmezdi.

◾ Yani bu afetlerin ne kadar yakınımızda, her şeyin ne kadar büyük emanet olduğunu farkında olduğumuzu düşünürken ayne'l-yakîn görüyorsunuz ve şahit oluyorsunuz bizzat.

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Editör: Betül Sav

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salman

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