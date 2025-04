Konfor alanından nasıl çıkılır?

İnsanlar; konfor alanından çıkmak, yeni deneyimler yaşamak, risk almak ve kendini zorlamak istemediği için sevmedikleri hayatlar yaşıyor. Peki, konfor alanımızdan nasıl çıkabiliriz?

🔹 "Konfor alanı" kalıbı günlük hayatta sıkça karşımıza çıkıyor. Peki, nedir bu konfor alanı? Psikoloji literatüründe konfor alanı, bireyde kendisini rahat hissettiği ve alıştığı düzenin devam ettiği ortam olarak tanımlanır. Kendi iç dünyamıza baktığımızda konfor alanına ihtiyacımız olduğunu ve belki de buna bağımlı olduğumuzu fark edebiliriz.

🔹 Konfor alanına sığınmamızın en büyük sebebi, güvende hissetmek istememizden kaynaklıdır. Konfor alanları, bizlere sağladığı huzurlu ortamla güvenli bir liman gibi gelir. Ancak bu güvenli liman, karşılaştığımız fırsatlara yüz çevirmemize neden olabilir. Çünkü bir kişinin alıştığı ortamdan (bu ev, iş, okul olabilir) uzaklaşması pek de kolay değildir.

🔹 İşte, düşünülenin aksine bu alan, her daim mutlu ve huzurlu hissedilen bir ortam olmayabilir. Kimi zaman kişiler, yaşamlarını daha az riskle sürdürdüklerine inandıkları alanları inşa ederler. Yani kısacası konfor alanı; tanıdık ve bilindik ve tehlikesizdir. Bireyler alıştıkları bu alanlar dışında nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri için konfor alanlarını bırakmak istemezler.

🔹 Konfor alanına ihtiyaç duymamızın arkasında elbette farklı nedenler yatıyor. Evvela, yukarıda bahsettiğimiz güven probleminden ötürü "konfor alanına" sığınma durumu ortaya çıkar. Buna bağlı olarak kişiler eğer konfor alanlarından uzak kalırlarsa yoğun bir stres, depresyon ve kaygı haliyle karşılaşır. Bireylerin yaşadıkları yoğun stres hali ise yine psikolojik olarak farklı hastalıklara sebebiyet verebilir.

🔹 Bireylerin konfor alanında olmak istemesinin bir diğer sebebi ise "her şeyin kişinin kontrolünde" olmasıdır. Birey, bilindik bir çevre olduğu için ekstra kontrol gereksinimi hissetmez. Bu yüzden alışık olduğu ortamın dışına çıkmak istemez.

🔹 Kişinin; toksik olduğunu bildiği arkadaş çevresinden kopamaması, iş yerinde mobbing gördüğü halde istifa edememesi, eğitim gördüğü okuldaki arkadaşları tarafından şiddete maruz kaldığı halde ayrılamaması genelde bundan ötürüdür. Beynimizin konfor alanını bir kaçış sebebi olarak görmesi, her anlamda bu duruma bağımlı hale gelmesine neden olur.

🔹 Yani eğer bizler kötü şartta da dahi olsak konfor alanını bir kalkan olarak görüyorsak gün geçtikçe buna olan bağlılığımızda orantılı bir şekilde artacaktır. Kişi, bu alanın dışına çıkma hususunda tereddütler yaşıyor ve zorlanıyorsa yapacağı ilk şey, konfor alanından çıkması için kendini ikna etmesidir.

🔹 Çünkü harekete geçmeden, "konfor alanım diye sığındığımız ama memnun kalmadığımız durumlara/işlere/zorbalıklara maruz kalmaya devam edeceğimizi" bilmemiz gerekiyor. Bireyin bahsettiğimiz bu kısır döngüden çıkması yine kendi iradesindedir. Peki, bu kısır döngüden çıkmak için neler yapabiliriz? Evvela bunun bir süreç olduğunu bilmek ve bu bilinçle hareket etmek gerekir.

🔹 Konfor alanından çıkmayı kabul edin Hemen ve her zaman rahat hissettirmeyeceğini bilin. Her şeye rağmen kararınızda istikralı ve ısrarcı olun. Güvenli ortamınıza yani "konfor alanınıza" dönmek isteyeceksinizdir bu hisse karşı direnin. Her anlamda kendinize karşı dürüst olun.

🔹 Eğer bu durumdan çıkmak istiyorsanız zaten elinizden gelenin fazlasını yapacaksınız. Konfor alanından çıkmak "yeni" ortamların kapısını açar. Bu sizi endişelendirmesin, kaygıya sürüklemesin bunun bir alışma süreci olduğunu düşünerek yeniliklere açık olmayı öğrenmelisiniz.

🔹 Yavaş ve küçük adımlarla içinizdeki küçük çocuğu ürkütmeden hareket edin. Her şeyin bir anda güllük gülistanlık olmayacağının idrakinde olun. Yani, hayatında hiç kitap okumamış birinin bir günde kitap bitirmesini bekleyemeyiz değil mi? İşte, "konfor alanından" çıkma hususunda tez canlı davranmayın, kendinize zaman tanıyın.

🔹 Bunların yanında sosyalleşmenin pozitif etkisine odaklanıp bunun size iyi geleceğini düşünebilirsiniz. Son olarak yenilgilerin sizi vazgeçirmesine izin vermeyin, bir kere, iki ya da üç kere yenilmeniz sizi bu hususta mağlup yapmaz aksine üstüne giderek kendi değerinizin farkına varmanızı sağlarsınız.

Editör-Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Serkan Hervenik