İnsanın insana eşlik etmesi için sadece çabası yeterli oluyor I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 2 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin sonucunda yaklaşık en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetmişken 107 bin 213 kişi ise yaralanmıştı. Asrın felaketi olarak yaşadığımız bu acıyı tüm Türkiye unutmadı. mümkün değil. El ele vermenin gücünü hatırlayan ve hatırlatanlar arasında olan Klinik Psikolog Esra Dalkılıç ile 6 Şubat Depremlerinde şahit oldukları hakkında konuştuk.

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Editör: Betül Sav

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salman

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