Hacamat ne zaman yaptırılmalı? I Sağlık Arası

Alanında uzman doktorlarla röportaj yaptığımız Sağlık Arası programımızın bu haftaki konusu hacamat. Geçmişi antik çağlara kadar uzanan bu kupa uygulaması, migrenden romatizmal hastalıklara kadar pek çok hastalığa fayda sağlar. "Hacamatın faydaları neler? Hacamat ne zaman yaptırılmalı? Kimler hacamat yaptıramaz? Hacamat detoks mudur? Hacamattan önce ve sonra neler yapılmalı?" gibi pek çok soruyu Prof. Dr. Abdurrahman Koçyiğit ile konuştuk.