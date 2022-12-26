Arama

Menu

Hacamat ne zaman yaptırılmalı? I Sağlık Arası

Yayınlanma Tarihi: 26.12.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 18:41

Alanında uzman doktorlarla röportaj yaptığımız Sağlık Arası programımızın bu haftaki konusu hacamat. Geçmişi antik çağlara kadar uzanan bu kupa uygulaması, migrenden romatizmal hastalıklara kadar pek çok hastalığa fayda sağlar. "Hacamatın faydaları neler? Hacamat ne zaman yaptırılmalı? Kimler hacamat yaptıramaz? Hacamat detoks mudur? Hacamattan önce ve sonra neler yapılmalı?" gibi pek çok soruyu Prof. Dr. Abdurrahman Koçyiğit ile konuştuk.

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Çocuk ve dijital medya

Çocuk ve dijital medya

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi halinde; hatta çocuklar teknolojinin...

  • Ekim 1, 2022
Babalar Günü Özel I Fikri Var

Babalar Günü Özel I Fikri Var

Baba, sırtımızı yasladığımız yıkılmaz dağ, çocukların ilk sığınağı. Karşılıksız sevgi abidesidir. Babaya...

  • Haziran 19, 2022
DAHA FAZLA
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN