Görenleri tebessüm ettiren kafe: Tebessüm Kahvesi

Babalar Günü Özel I Fikri Var
Baba, sırtımızı yasladığımız yıkılmaz dağ, çocukların ilk sığınağı. Karşılıksız sevgi abidesidir...
İstanbul Üsküdar’daki Tebessüm Kahvesi, ismiyle müsemma mekânlardan biri. Burada çalışan down sendromlu gençler, her daim gülen yüzleri ile ziyaretçilerini karşılıyor. Fikriyat olarak biz de Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret ettik. Kafenin taze çayını yudumlarken, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bu gençlerle sohbet ettik.
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Baba, sırtımızı yasladığımız yıkılmaz dağ, çocukların ilk sığınağı. Karşılıksız sevgi abidesidir...
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