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Gök Medrese 'Hololens' teknolojisi ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Yayınlanma Tarihi: 08.02.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 15:31

Selçuklu sanatının en seçkin en abidevi anıtlarından biri olan Sivas'taki Gök Medrese, süsleme sanatı ile mimarinin birbiriyle bütünleştiği nadide eserlerimizdendir. Burada başlatılan ve müzeler içinde ilk olma özelliğini taşıyan "Hololens" teknolojisi ile ziyaretçiler yüzlerce yıl öncesine tanıklık edecek.

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