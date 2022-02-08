Gök Medrese 'Hololens' teknolojisi ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Kış aylarının vazgeçilmez iki lezzeti: Salep ve boza
Salebin sıcacık içimi, bozanın kıvamlı tadı damaklarımızda eşsiz bir lezzet bırakır. Kahve...
Selçuklu sanatının en seçkin en abidevi anıtlarından biri olan Sivas'taki Gök Medrese, süsleme sanatı ile mimarinin birbiriyle bütünleştiği nadide eserlerimizdendir. Burada başlatılan ve müzeler içinde ilk olma özelliğini taşıyan "Hololens" teknolojisi ile ziyaretçiler yüzlerce yıl öncesine tanıklık edecek.
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