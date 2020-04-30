Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayı tedbirlerle geçecek. Bilim Kurulu üyeleri sosyal mesafeye dikkat çekerken fırınlarda oluşabilecek olası pide kuyrukları için uyarılarda bulundu. Evinde iftar vakti sıcak pide yemek isteyenler ise internetten "evde ramazan pide nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aradı. İşte ustasından Ramazan pidesi tarifi...

Pide ismi nereden geliyor?

Pide ismi foduladan gelmektedir. Fodula ise bir çeşit ekmektir. Osmanlı mutfağının güzide mirası fodula, Ramazan pidesine benzer biçimde ince, fazla mayalanmış özsüz hamurdan yapılan ve kolay kopma özelliğine sahip bir çeşit ekmektir.

İmaretlerde, saray mutfağında, İstanbul'daki diğer bazı saraylarda ve yeniçerilere ait fırınlarda pişirilen fodulanın bir kısmı görevlilere maaşları ile birlikte sepet içinde istihkakına göre tayın olarak dağıtılırdı. Bir kısmı da medrese talebeleri ile tekke müridleri ve fakirlere dağıtılırdı. Bu ekmeğin pişirilip dağıtılması için resmî bir teşkilât dahi oluşturulmuştu.