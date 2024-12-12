Ambivert misin?

Eğer siz de bu hikayedeki gibi kalabalığı çok seven ama aynı zamanda da yalnız kalmak isteyen kişiyseniz, siz de bir "ambivert" olabilirsiniz. Peki, bir ambivert olup olmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz?

Çok sevdiğiniz insanların bir arada olduğu kalabalık bir buluşmaya gittiniz.

Gün batımıyla birlikte akşam namazını eda edip, sıcak bir çay eşliğinde projeler ve yeni fikirler hakkında sohbet ediyorsunuz.

Şen şakrak olarak nitelediğiniz arkadaşınız Zehra, herkesle sohbet ediyor, yüzünde her zamanki nazik gülümsemesiyle herkesi dinliyor.

Ancak bir süre sonra kalabalığın Zehra'yı yormaya başladığını fark ediyorsunuz.

Zehra, aynı anda hem bu sohbetlerde bulunmak istiyor hem de huzur dolu bir köşeye çekilmek istiyor.

Hemen yanına gidiyor ve sohbete devam etmesini söylüyorsunuz ancak Zehra, derin bir nefes alarak: "Çok isterim ama biraz durup dinlenmeye ihtiyacım var." diyor ve bahçenin kenarındaki sessiz köşeye doğru ilerliyor.

Bir bakıyor o köşede de elinde tesbihiyle sessizce dua eden Fatma'yı görüyor,

Fatma, her zaman sakin, derin düşünen ve huzur dolu bir kişiliğe sahip,

Fatma, Zehra'ya gülümseyerek, "Kalabalıktan biraz uzaklaşmak istedin, değil mi?" diye soruyor.

Zehra, "Evet... İnsanlarla vakit geçirmek, fikirlerini dinlemek istiyorum ama bir yandan da içimde bir yalnızlık ve tefekkür ihtiyacı var." diyor

Fatma derin bir nefes alarak; "Rabbimiz bizleri hem sosyal olma kabiliyetiyle hem de yalnız kalıp kendimizi dinleme ihtiyacıyla yarattı. Belki de önemli olan, bu iki yönü dengeleyebilmek" diyor.

Zehra bu sözler üzerine, Kalbinin bir kez daha dolduğunu, yeniden enerji bulduğunu hissediyor. "Sanırım şimdi tekrar arkadaşların yanına katılabilirim" diyor.

Zehra, yanınıza geliyor, yeniden sohbet etmeye, planlar yapmaya başlıyor ve şöyle dua ediyor: "Ya Rabbi, hayatımın her anında olduğu gibi, sosyal ilişkilerimde de dengeyi kurmayı bana nasip eyle."

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Bu hikâye ile ne anlatmak istediğimize gelelim.

Bu bahsettiğimiz kişilik tipinin bir ismi var: Ambivert.

Eğer siz de bu hikayedeki gibi kalabalığı çok seven ama aynı zamanda da yalnız kalmak isteyen kişiyseniz, siz de bir "ambivert" olabilirsiniz.

Ambivert, kişilik tiplerinden biridir.

İçedönük ve dışadönük kişilik özelliklerinin bir karışımını taşıyanlar için kullanılır.

İlk olarak, içe dönüklük ve dışa dönüklük gibi karakter özellikleri, 1920'lerde psikiyatrist Carl Jung tarafından tanımlandı.

Jung'a göre bu iki karakter tipi, benzer durumlarda verdikleri enerji tepkileriyle birbirinden ayrılıyor.

Örneğin, sosyal etkileşimler, dışa dönük kişilere enerji verirken, içe dönüklerin enerjisini tüketir.

Ancak, zamanla ortaya çıkan "ambivert" kavramı, bu iki uç nokta arasında, bir dengeyi ifade ediyor.

Aslında içe dönüklük ve dışa dönüklük, birbirinden tamamen bağımsız kavramlar değil.

İki uç nokta gibi düşünmek yerine, bu özelliklerin bir çeşitlilik olduğunu söyleyebiliriz.

Yani, bir birey hem içe dönük hem de dışa dönük özellikler taşıyabilir.

Ambivertler, sosyal ortamlarda vakit geçirmekten keyif alırken, zaman zaman kendilerini izole etme ihtiyacı da duyabilirler.

Peki, bir ambivert olup olmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz?

Bu kişilik yapısına sahip bireylerin belirgin özellikleri var:

Farklı ortamlara hızla uyum sağlayabilirler.

Gerektiğinde cesaret gösterip risk alabilirler.

Ne zaman konuşmaları ne zaman susmaları gerektiğini iyi bilirler.

Hem bireysel hem de ekip çalışmalarında başarılıdırlar.

İnsanlara karşı hem güvenle yaklaşır hem de gerektiğinde temkinli davranırlar.

Ambivertlerin en ilginç yanlarından biri, çevrelerindeki insanların onları bazen dışa dönük, bazen de içe dönük olarak tanımlayabilmesidir.

Çünkü ambivertler, farklı durumlara göre değişik tepkiler verebilirler ve bu da insanların onların iki farklı yönünü görmelerine neden olabilir.

Hikayemizden bir çıkarımla bitirelim.

Eğer siz de böyle bir kişilik tipine sahipseniz, Zehra gibi kısa molalar vererek, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Şimdi kimler ambivertmiş, yorumlarda buluşalım

Editör-Sunucu: Betül Sav

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Arslan

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