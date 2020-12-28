2020 biterken!

Biliyoruz ki zor bir sene yaşadık. Fakat her zorluk, kolaylığa açılan bir kapıdır. Biz fikriyat ailesi olarak bu yılı kısaca değerlendirdik. Dijital medyada 4. yılımızın içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu yolda yaşadıklarımızı size genel hatlarıyla anlatacağız.

Bu yola kaliteli ve özgün içerikler hazırlamak maksadıyla çıktık. Dinimizi, kültürümüzü ve tarihimizi size doğru bir şekilde aktarmak tek gayemiz. Bunu başardığımızı da sizlerin görüşleri sayesinde daha iyi anlıyoruz. Yorumlarınız ve önerileriniz bizi motive ediyor.

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Peki içeriklerimizi nasıl hazırlıyoruz?

Öncelikle günlerce okumalar yapıyoruz. "Ne yapabiliriz, nasıl sunabiliriz, doğru kaynakta mıyız" her şeyi irdeliyoruz. Bizi motive eden ikinci şey de bu araştırma azmimiz.

Bunun yanında yenilikler sunmaya dair duyduğumuz heves de bizi ayakta tutuyor. Genç ve dinamik bir kadro ile sizlere faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaptığımız çalışmalar tam anlamıyla bir ekip işi! İçeriklerimizi yayına hazırlarken kameraman da oluyoruz yönetmen de sunucu da… Ortaya güzel bir şeyler çıkarabilmek adına hepimiz kolları sıvıyoruz…

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Bize bu yolculukta eşlik eden yazarlarımızı da tabi ki unutamayız. İslam dünyasında yaşananları, dinimizin yaşamımıza sunduğu güzellikleri, hat sanatının inceliklerini, edebiyatımızın gizli hazinelerini, neyi nasıl istememiz gerektiğini, felsefenin özünü, iyiliğin ahlakını, onların kaleminden öğreniyoruz.

Biliyoruz ki yıllardaki rakam değişikliği önemli değildir. Hayatımızı güzelleştirecek şeyler bakış açımızı değiştirmemizle başlar.

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