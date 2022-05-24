Ahmet Özhan - Aşk Bezirganı

Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan programda Hicaz makamında okuduğu "Aşk Bezirganı" ilahisini sizlerle buluşturuyoruz. Eserin güftesi Yunus Emre'ye ait...

Güfte: Yunus Emre

Beste: Anonim

HİCAZ İLAHİ

Aşk Bezirganı

Aşk bezirgânı sermâye cânı

Bahâdır gördüm câna kıyânı



Zihî bahâdır cân terkin urur

Kılıç mı keser himmet giyeni

Kamusun bir gör

Kemterin er gör

Ölü görme gil

Palas giyeni

Atlası koydu

Palası geydi

İbrahim Ethem

Sırdan duyalı

Tez çıkarırlar

Fevkal ulâya

Şol İsâ gibi

Dünya koyanı

Tez indirirler

Tahtes serâya

Bin Kârun gibi

Dünya seveni

Mansuru kim gör

Enel Hak dedi

Berdar ettiler

İşidin anı

Oda yandırdın

Külün savurdun

Böyle mi gerek

Seni seveni

Zinhar ey Yunus

Gördüm deme sen

Oda yakarlar

Gördüm diyeni

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AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.



Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

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