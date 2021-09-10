Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"
Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız....
Sizleri, Ankara’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden selamlıyoruz. Burası raflarında barındırdığı 60 bin üzerinde nadir eserleri, yazımı 1500'lü tarihlere kadar inen el yazmaları, 20’nin üzerinde özel koleksiyonuyla ülkemizin hafızası konumunda. Gelin, daha yakından bakalım.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile ilgili haberimize ulaşmak için tıklayın.
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera-Animasyon: Ahmed Helal
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Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız....
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