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Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Yayınlanma Tarihi: 10.09.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 11:50

Sizleri, Ankara’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden selamlıyoruz. Burası raflarında barındırdığı 60 bin üzerinde nadir eserleri, yazımı 1500'lü tarihlere kadar inen el yazmaları,  20’nin üzerinde özel koleksiyonuyla ülkemizin hafızası konumunda. Gelin, daha yakından bakalım.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera-Animasyon: Ahmed Helal

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