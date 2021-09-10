Türkiye’nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Sizleri, Ankara’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden selamlıyoruz. Burası raflarında barındırdığı 60 bin üzerinde nadir eserleri, yazımı bin beş yüzlü tarihlere kadar inen el yazmaları, 20’nin üzerinde özel koleksiyonuyla ülkemizin hafızası konumunda. Gelin daha yakından bakalım.

🔸 Millet Kütüphanesi, Selçuklu, Osmanlı ve günümüz mimarisinin sentezinden oluşuyor. Burada gördüğünüz yüksek sütunlar, bilginin yüceliğini ve bu dünyaya ortak aidiyetimizi simgeliyor. 125 bin metrekare alanda kurulu olan yapı, aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede.

🔸8 ayrı bölümden meydana geliyor ve her bir bölüm envanter, teknik imkanlar bakımından bağımsız kütüphane olacak kapasitede. Bunlardan bazıları kütüphane bazıları ise salon olarak adlandırıldı.

🔸 100'ü aşkın ülkeden, 134 farklı dilden 4 milyon basılı yayın ve milyonlarca elektronik kaynağına ulaşabiliyorsunuz. Tarihten sinemaya, edebiyattan bilime birçok konuyu barındıran kütüphanenin raf uzunluğu 201 kilometre.

🔸 Burası, içerisinde kitapların bulunduğu bir yapı değil sadece. Aynı zamanda, dünyadaki diğer büyük kütüphanelere bağlanıp arşivlerine erişebileceğiniz çeşitliliğe sahip. Uluslararası çalışma imkânı sayesinde ülkemizin dünyaya açılan kapısı olduğunu söyleyebiliriz.

KÜTÜPHANENİN KALBİ: CİHANNÜMA SALONU

🔸 Cihannüma Salonu, kütüphanenin kalbi olarak adlandırılıyor. Burası bilginin sonsuzluğu düşüncesini yansıtıyor.

🔸 Tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 sütun, 7 kıtayı temsilen ise 7 kat bulunuyor.

🔸 Salonun en dikkat çekici noktası kubbesi. Hemen altında şu yazıyı görüyoruz. "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." Bu cümleler Alak suresinin 4-5. ayetlerinin mealine ait.

Böylelikle ilahi emirle Türk-İslâm medeniyeti mimari açıdan bir araya getirildi.

🔸 Cihannüma "her yeri gören kubbe" anlamına gelir. İsmini aldığı salonun kubbesine Alak suresinin mealinin işlenmesi, ilmin ne kadar yüce olduğunun da bir ifadesidir aslında.

🔸 Bu salonda yaklaşık 200 bin prestij kitaptan oluşan koleksiyona ulaşma imkanına sahip, okuyucular. İlk katında "Dünya Kitaplığı" yer alıyor. Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri bulunan tüm ülkelerden getirilen eserlerden oluşuyor.

ASIRLIK ESERLERİN MAHFİLİ: NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ

🔸 Önemli bölümlerinden bir diğeri, Nadir Eserler Kütüphanesi'dir. Yaklaşık 50 bin adet nadir eser, bu bölümde. Yazmalar, Osmanlı Türkçesi matbu eserler, baskısı tükenmiş ve sınırlı sayıda basılmış yapıtlar, bunlardan bazıları.

🔸 Kütüphanede Abdülbaki Gölpınarlı, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can özel, Cemil Meriç koleksiyonlarında bulunan yazmalar da yer alıyor. En büyük eser bağışıysa 1500 yazma, 17.000'e yakın nadir eser ve 50 bin üzerinde kitap-süreli yayınla Mehmet Şevket Eygi'ye ait.

🔸 Bu koleksiyon aynı zamanda en eski eseri de barındırıyor. 1588 tarihli "Mevlidü'n Nebi". Mevlid adlı eserlerde Hz. Peygamber'in dünyaya gelişi, hayatı, mucizeleri, vefatı gibi yönleri anlatılır.

🔸Bütün bu tarihi eserlere, sadece eldivenle dokunulabiliyor. Herhangi bir zararın önüne geçilmesi için eserler sergilenmiyor. Sıcaklık ve nem değerleri ayarlanmış özel depolarda uzmanlarca bakımı yapılıp saklanıyor. Asitsiz kutunun içine konularak raflara yerleştiriliyor.

🔸Dijitalleştirme ofisinde, nadir eserler tarayıcılara yerleştiriliyor. Her sayfası özenle taranıp veri tabanına yükleniyor. Böylelikle eserler okuyucusuyla zarar görmeden buluşuyor. 10 binin üzerinde nadir eser bu şekilde dijitalleşti.

🔸Araştırmacılar eserlere kütüphane içerisindeki bilgisayarlardan kolayca erişebiliyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'ndaki eserlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bugün Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeyiz.



Raflarında barındırdığı 60 binin üzerinde nadir eseri, yazımı 1500'lü tarihlere kadar inen el yazmaları ile ülkemizin hafızası konumunda.



Hadi, buraya daha yakından bakalım. pic.twitter.com/Y0FRqQXwWf — Fikriyat (@fikriyatcom) September 10, 2021

Kitapları nasıl bulabilirim?

Kitapları kütüphane içerisinde bulunan katalog tarama ekranları kullanılarak tarayabilirsiniz. Ancak bu hizmetten yalnızca kütüphane içerisinden yararlanabilirsiniz. Kitapların kütüphane dışına ödünç verilmediğini, bölümler arası iç ödünç olarak kullanıldığını da hatırlatalım.

NASREDDİN HOCA ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

🔸Çocuklar için de özel alanlar oluşturuldu. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi de bunlardan biri. 25 bin kitaptan oluşan koleksiyonuyla 5-10 yaş arasındaki çocuklara hizmet veriyor. Minik ziyaretçiler, kitap okuyabildiği gibi masal dinleme etkinliklerine, geleneksel Türk sanatlarına yönelik çalışmalara da katılabiliyor. Cep sinema salonlarında bireysel ya da toplu olarak izleyebilme yapabiliyorlar.

SES VE GÖRÜNTÜ KÜTÜPHANESİ

🔸Ses ve görüntü kütüphanesindeyse 10.000 adet görsel-işitsel materyal bulunuyor. Odalarda bulunan dokunmatik ekranlardan TRT'nin dizi, film, çizgi film, belgesel ve canlı TV yayınına erişebiliyorsunuz. Ayrıca, TRT tarafından yapılan ses portalı ile okuyucular 1 milyon üzerinde müzik kaydına ulaşabiliyor.

🔸120 ülkeden, 60 dilde, 7 binin üzerinde dergi ve günlük gazetelere erişebileceğiniz Süreli Yayınlar Salonu; sözlük, ansiklopedi, atlas gibi danışma kaynağı eserlerin yer aldığı Referans Bölümü; eski ve yeni ciltleme işlerinin yapılacağı Kitap Şifahanesi, Araştırma Kütüphanesi diğer önemli alanlar arasında…

🔸 4 milyon basılı eserin bulunduğu kütüphanenin birbirinden önemli bağışçıları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cemil Meriç, edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı, sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete bağışçılar arasındadır.

🔸 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı eserler arasında, kendi kütüphanesindeki elyazması Kuran, lise yıllarında çalışarak kazandığı parayla satın aldığı Ömer Nasuhi Bilmen'in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu yer alıyor.

🔸 Cemil Meriç'in kütüphanesinde yer alan 300 Osmanlıca eseriyse kızı Prof. Dr. Ümit Meriç tarafından bağışlandı. Bu koleksiyondaki önemli eserlerden biri Naima Tarihi. Yaklaşık 300 yıllık bu eser, Osmanlı'nın ilk matbaası İbrahim Müteferrika Matbası'nda basılan 18 yapıttan biri.

🔸 Türkiye'de çıkan her kitap, ücretsiz olarak Millet Kütüphanesi'ne ulaşıyor. Bünyesine eklenen yeni eserlerle sürekli kendini geliştiriyor.

🔸 Konferans salonları, mesleki eğitim merkezleri, atölyeler, müze, seminer ve toplantı salonlarıyla çok çeşitli faaliyetler burada organize edilebiliyor.

Instagram hesabımızdan izlemek için tıklayın 👇

🔸 Cemil Meriç, kitapları "Kültürün dün de bugün de yarın da tek taşıyıcısı" olarak ifade eder. Biz de bu kültürün izinde yola çıkarak Türkiye'nin en büyük kütüphanesine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geldik. Birbirinden kıymetli eserlerle bir gün geçirdik. Bizler kültür izinde olmaya devam edeceğiz.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera-Animasyon: Ahmed Helal

FİKRİYAT'IN DİĞER ÖZEL İÇERİKLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN