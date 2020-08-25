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Müslümanların bilim dünyasını etkileyen coğrafi keşifleri

Yayınlanma Tarihi: 25.08.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:11

İlk kez İslam dünyasında karşımıza çıkan icatlar, hayranlık uyandırıcı nitelikteydi. Bu alanlardan biri coğrafyaydı. Öyle ki 9. yüzyılda Müslüman gökbilimciler, dünyanın çevresinin bugünkü ölçüsünü sadece 201 km. farkla bulmuşlardı. Usturlap, Antarktika'ya en yakın topraklar bu keşiflerinden sadece birkaçıydı. İşte Müslümanların bilim dünyasını etkileyen coğrafi keşifleri...

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